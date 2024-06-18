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萊爾富新推「台式椒香涼麵、韓式泡菜涼麵」！搭指定飲品限時再省10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起開賣「台式椒香涼麵」、「韓式泡菜涼麵」、「日式蕎麥風味麵」。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起開賣「台式椒香涼麵」、「韓式泡菜涼麵」、「日式蕎麥風味麵」。圖／萊爾富提供

夏日炎熱高溫常讓人食慾不振，清爽開胃的涼麵成為不少人主餐的首選。萊爾富即日起開賣3款涼麵，包括新上市的「台式椒香涼麵」、「韓式泡菜涼麵」，還有好評回歸的「日式蕎麥風味麵」，即日起至6月25日購買指定涼麵搭配指定飲品還可再省10元。此外，萊爾富也推出小份量的滷味新品、雞柳條、雞胸肉等，6月25日前享指定商品任選兩件9折優惠。

萊爾富搶攻夏日高溫商機，即日起開賣3款特色涼麵商品，全新推出的「台式椒香涼麵」（售價69元），以尾勁帶麻的椒麻油，搭配香蔥醬油，鹹香中帶點微辣口感；「韓式泡菜涼麵」（售價79元）以韓式醬汁搭配新鮮爽口的韓式泡菜，酸辣口味勾起夏日食慾。另外還有每年熱銷300萬佳績、好評回歸的「日式蕎麥風味麵」（售價65元），正宗的日式蕎麥麵搭配柴魚醬汁與芥末香氣，清爽開胃。

即日起至6月25日於萊爾富購買指定涼麵搭指定飲品再省10元，像是搭配任一件的濃韻日式綠茶600mL、光泉冷泡茶朝露綠茶585mL、農搾柳丁綜合果茶375mL等多款指定飲品均可享現省10元。

此外，萊爾富也推出小份量滷味新品、雞柳條、雞胸肉，即日起至6月25日享指定商品任選兩件9折優惠。2款新品「眷村醬香滷味」與「眷村香辣滷味」，售價皆為49元。萊爾富推出的眷村滷味使用特製醬汁將米血、豆干、豬皮、雞胗等食材滷得層層入味。

另外像是卜蜂系列的BBQ風味雞柳條、煙燻雞柳條、川味椒麻雞胸肉和紐奧良風味雞胸肉，每款售價皆為59元，6月25日前同享任選兩件9折。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

萊爾富新推出「眷村醬香滷味」、「眷村香辣滷味」。圖／萊爾富提供
萊爾富新推出「眷村醬香滷味」、「眷村香辣滷味」。圖／萊爾富提供
搶攻夏日高溫商機，萊爾富即日起至6月25日購買指定涼麵搭配指定飲品可再省10元。圖／萊爾富提供
搶攻夏日高溫商機，萊爾富即日起至6月25日購買指定涼麵搭配指定飲品可再省10元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出小份量滷味新品、雞柳條、雞胸肉，6月25日前享指定商品任選兩件9折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富推出小份量滷味新品、雞柳條、雞胸肉，6月25日前享指定商品任選兩件9折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月25日開賣3款特色涼麵商品，搭配指定飲品可再省10元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月25日開賣3款特色涼麵商品，搭配指定飲品可再省10元。圖／萊爾富提供

售價 涼麵 滷味

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