拯救小資族荷包！ 專家預測：2024年機票價格可望回落

今年可望迎來機票降價？疫情後，航空運輸需求飆升，卻遇上波音、空巴雙雙難產，導致全球缺飛機又缺機長。沒想到，2024年6月，國際航空運輸協會（IATA）卻預測，通膨後的實質機票價格將下降！

暑假旅遊旺季來臨，許多人期待出國遊玩，犒賞一下這半年來辛苦的自己。因此，機票價格也成為人人關注的議題。

然而，隨著疫後觀光業復甦，旅客需求大增，再加上國際局勢紛擾、油價攀升，種種因素加總，機票價格也跟著水漲船高，讓許多小資族望之卻步。

沒想到，全球航空公司同業公會「國際航空運輸協會」（IATA）6月最新釋出的報告預測，2024年的實質機票價格可望回落！明明當前全球旅客數首度超越疫情前，航空業更是缺人缺飛機，航班也無法增加。在這樣的狀況下，機票真的會降價嗎？

首度超越疫前！全球航空旅客數近50億

從全球航空旅行需求來看，IATA數據顯示，2023 年春季，國內航班需求便已回升到疫情爆發前的水準；國際航線的總航空運輸量（traffic），也在2024 年 2 月正式超越2019 年規模，成長率約12％。

不僅如此，2024年，全球旅客人數將達到49.6億人，創下歷史新高，較2023年末預測的約47億人，上調了5個百分點。若與疫情前相較，也比全球旅客實際人數約45億的2019年，高出9％。也就是說，觀光業不僅恢復疫情前的水準，甚至突破新高度！

分析「歐洲最繁忙的航空樞紐」倫敦希斯路機場入境人次，截至6月的過去一年，創下逾8100萬人流，創下新高。此外，2024年5月，旅客數突破720萬，這是首次單月客運量超越700萬大關，在在驗證全球旅客航空需求持續高漲。

波音空巴雙雙難產，全球缺飛機又缺機長

正當航空業忙著招兵買馬，應付疫後高漲的客運需求，同時，兩大飛機製造商波音、空中巴士卻狀況連連，導致交貨延誤，各大航空公司難以在短時間內增加航班數量。

2024年1月，美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX9在飛行途中，艙門門塞爆裂掉落，導致機艙失壓，這起誇張的事件，引起美國聯邦航空管理局（FAA）調查，重創波音出貨量。

2024年1月，美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX9在飛行途中，艙門門塞爆裂掉落。（美聯社）

IATA數據顯示，2023 年，全球航空公司一共訂購了 5000 架飛機，使訂單數量累積至 1.7萬架，突破歷史新高。業界原先預測，2024年將成為2018年以來，交貨量最高的一年。沒想到，空中巴士受困於供應鏈混亂；波音則爆出零組件飛安問題，2024 年預計交付量，從六個月前的 1777 架，減少至 1583 架，跌幅達 11％。

不僅如此，疫情期間因需求大跌，航空業大裁員導致的缺工問題，仍未減緩，最大缺口更落在不可或缺的「機長」職位，其中又以北美最為嚴重。國際顧問管理公司奧緯諮詢（Oliver Wyman） 數據指出，2024 年，北美飛行員的缺口約1.7萬人。機師短缺問題，預計未來十年都仍持續存在。

背後原因，與機師平均年齡較高有關，美國約51歲，疫情期間大量提前退休，若想招募年輕新血填補空缺，又苦於培訓期較長，導致當前全球出現嚴重的機師荒。

國際航空運輸協會：2024機票實質金額將回落

綜合以上資料，當前航空業正處於缺人、缺飛機的供需失衡窘境，舊飛機使用頻率增加，又將提高維修時間與成本，恐重蹈2022年航空交通混亂的噩夢。

然而，難題不僅於此，當航空公司積極提高運力，試圖跟上需求復甦、緩解機場壅塞，機票購買量卻並未如想像般強勁。

《彭博社》6月報導，雖說國際觀光需求暴增，卻集中於週末與假期，其他時段的商務客運量仍未回升至疫情前，導致旅遊高峰期一位難求，平日時段起飛的客機卻留有許多空位，導致航空公司必須釋出更多折扣，以刺激買氣。

美國航空首席執行長伊索姆（Robert Isom）表示，「美國國內供需不平衡，導致國內定價弱於預期。折扣活動比一年前更多。」西南航空等航空公司也定期推出促銷活動，其中包括國內單程票價低至 39 美元的超級優惠。

歐洲方面，5月底，歐洲最大廉航瑞安航空釋出多項降價促銷，執行長奧萊利（Michael O'Leary）接受《每日郵報》訪談時指出，近期票券定價較預期「疲軟」，新財年第一季公司推出優惠，以刺激需求。

5月底，歐洲最大廉航瑞安航空釋出多項降價促銷。路透

據瑞安航空觀察，歐洲4～6月的票價並未走強，消費者開始感到經濟低迷，對高位跳價猶豫。「我們不確定這是否為消費者情緒，或是歐洲各地的經濟衰退感。」

結果，IATA於6月發布最新報告，預測2024年實質機票價格可望回落，即加上通膨因素後，呈現的價位將比2023年還要便宜！

該報告以2018年美元匯率為基準，呈現近六年來回機票的實質金額。其中，2021年因疫情嚴峻，價格跌至低點（226美元），隔年疫情減緩，價格逐年攀升，直到2024年首度回落。

圖擷自遠見雜誌

雖說當前預測的機票價格僅微幅下跌，航空業缺人缺工、交貨延誤的難題仍未解決，但對於2024年有出遊計畫的消費者來說，看來可迎來更加友善荷包的假期！

（本文出自2024.06.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）