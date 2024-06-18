當紅前衛藝術家最新神作 亞洲首展來台限時「僅此一天」

以「未來考古學」系列創作蜚聲國際的當紅前衛藝術家Daniel Arsham，每每推出新作就為藝術藏家與潮流人士瘋搶，是當今少數含金量超強的在世藝術家。最新力作與製表領域的創新專家宇舶表（Hublot）攜手合作，以上個世紀流行的懷表為基礎，採用當代最新製表技術，聯名呈現全球僅限量99只的Arsham Droplet鈦晶懷表。該表將於下週6月28日來台免費展出，是為亞洲首度亮相，限時僅此一天，不容錯過。

Daniel Arsham配戴Arsham Droplet鈦金懷表參加TATE美術館記者會。圖／宇舶表提供

「Arsham Droplet鈦晶懷表… 結合宇舶的卓越技術專長與我的獨特藝術美學，這款時計融合了過去、現在和未來，彷彿在時間長河中綻放的藝術珍品。」宇舶大使及當代藝術家Daniel Arsham表示。這枚懷表的外觀以自然界的流動有機液態為設計靈感，採用宇舶所擅長的通透藍寶石材質製作，在鈦金屬建構下，搭載具有10日動能儲存的自製HUB1201手上鍊機芯。這款當代鐘表界的創新里程碑之作的懷表，附有兩條鈦金項鍊和腰鍊，可透過雙面One Click單鍵快拆表帶裝置自由拆換，不僅能作為項鍊配戴，也可展示於專屬的鈦金展示架上，成為藏家可珍視的桌上鐘。

HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供

整體造型流暢符合人體工學的Arsham Droplet鈦晶懷表，側邊包覆著特製Daniel Arsham標誌綠色橡膠防滑裝置，能與手掌理想貼合，彷彿時間在指尖流轉；以鈦金屬材質匠心打造的鏤空表殼，採用品牌經典的「三明治」結構，兩塊弧形水滴造型表鏡，採用雙密封系統密合，並以宇舶標誌性的六顆H形螺絲串聯，牢固可靠無庸置疑。

HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表配有專事的展示台。圖／宇舶表提供