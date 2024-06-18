浪琴全新「征服者」女表 秀智、Barbara Palvin柔美上手

身上的配件總能影響一整天的心情，於此同時，手表也早早超越了閱讀時間的工具，成為全身造型的重點配件。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）近日發表新款征服者系列Conquest新品，邀請多位品牌代言人包含韓星秀智配戴，並以薄荷綠、花瓣粉或冰心藍等輕快色彩，為悶熱、多雨的夏日，賦予輕快的時光感受。

最早於1954年在瑞士註冊商標的「征服者」（Conquest）系列，歷年已在台灣獲得亮眼銷售實績，2023年時也曾推出新一代新品。2024年則在原本的34、41和42毫米再「加碼」送上30與38毫米兩種尺寸，同時34與42毫米則帶來面盤新色，選擇變化性一口氣大幅提升。

浪琴推出2024 Conquest征服者系列新品與新色，包含30與38毫米兩種尺寸，以及34毫米的薄荷綠、花瓣粉或冰心藍新色。圖／Longines提供

以34毫米的女性款為例，2024新品不只有薄荷綠、花瓣粉或冰心藍新色面盤搭配同色橡膠表帶，並有18K玫瑰PVD金表殼的雙色金組合；此外42毫米屬於男性的計時碼表也添增以藍、綠、香檳色多種設計；而別小看輕巧的34毫米自動上鍊機芯機械款，其L888自動上鍊機芯的自動盤、結構、打磨修飾都可以在透明的後底蓋中近距離觀察，同時機芯並具備單晶矽擺輪游絲、三日動力儲存，抗磁性，在上滿動能的情況下，假使周五下班時脫下手表、周一上班時仍能正常運作。