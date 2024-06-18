全家便利商店「百款世界啤酒」3件79折！下酒點心、提把啤酒杯一站購足

夏季氣溫悶熱難耐，帶動超商啤酒買氣看漲，根據全家便利商店銷售觀察，啤酒業績較春季同期成長超過3成，其中尤以晚餐、消夜時段為銷售高峰。「全家」變身巷子口的夏日居酒屋，即日起「世界啤酒在全家」活動正式開跑，集結歐、美、日、韓、台灣等百款世界啤酒，7月9日前購買指定啤酒享3件79折優惠；居酒屋熱門菜色炙燒明太子、泡菜豬五花、啤酒蝦更搖身一變化身涮嘴零食，指定商品享第2件6折；購買指定啤酒3件還能以半價優惠加購媽媽煮藝、FamiCollection袋裝下酒菜；SOHOT炎選日式雞肉串、黃金翅包飯等多款串串、烤炸物同享2件8折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「全家」即日起推出「世界啤酒在全家」活動，集結歐、美、紐澳、日本、韓國、台灣等超過100款世界啤酒，包含口感鮮明的IPA精釀啤酒、清爽的日系生啤以及風味多元的水果系、調酒系啤酒，7/9前購買指定啤酒享3件79折優惠，還能以49元加購充滿儀式感的6大品牌提把啤酒杯。

7月9日前於「全家」購買指定啤酒除了可享3件79折，更能同時以半價優惠購買媽媽煮藝、FamiCollection袋裝小吃，包含香辣霸王雞球、沙茶香辣雞胗、麻辣米血糕、麻辣牛雙寶等熱門商品；同時，SOHOT炎選更有多款烤肉串、炸物、烤物等小吃，首推韓式豬五花肉串、日式雞肉串、黃金翅包飯，7月9日前購買SOHOT炎選烤炸物商品享任2件8折優惠。

「全家」更獨家開賣多款深夜食堂風味零食，將居酒屋熱門菜色炙燒明太子、照燒烤雞翅、山葵烤牛肉變身涮嘴點心，更有樂事與金家ㄟ聯名「麻油雪蟹蟹膏口味」及「辣泡菜豬五花口味」洋芋片新品，7月9日前購買指定餅乾商品享第2件6折優惠。

此外，乖乖與台灣啤酒聯名「啤酒蝦」及「啤酒蛤蜊」獨家新品同步開賣，添加台啤酵母散發自然啤酒香氣，神還原料理風味，7月9日前搭購乖乖奶油椰子啤酒或金牌台灣啤酒現折10元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康