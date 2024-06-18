百貨年中夏折扣 beautySTAGE導入OLIVE YOUNG熱銷品牌

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美妝迷到韓國必逛的美妝選物店OLIVE YOUNG，現在台灣也買得到，新光三越旗下beautySTAGE美麗台獨家導入OLIVE YOUNG年度熱銷品牌，夏季美妝保養首推：韓國各大美妝排行NO.1─Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華、調節肌膚油水平衡的BRINGGREEN 3天速效精華、OLIVE YOUNG銷售第一的A’ddict固體香水、Y2K超美眼彩盤WAKEMAKE眼影、純素美妝品牌DEAR DAHLIA，及屢次登上@cosme排行榜的TIRTIR持久定妝光彩氣墊等眾多韓國流行彩妝、植萃護膚品牌，現在都能到beautySTAGE美麗台一站購足。

skm online除了話題美妝之外，即日起至6月23日推出恆隆行hengstyle超級品牌週，精選Dyson、Honeywell、Sodastream、Vermicular等品牌眾多特惠商品，全面5.6折起，讓消費者用最優惠的價格添購智能新機。

京站即起至7月3日全館服飾、鞋包滿額贈累計滿3,000元送 300元。此外，線上網購平台Qonline即起至6月20日，全站滿2,200元折120元。適逢畢業、面試季，京站推出適合新鮮人的服飾優惠，像是index單件8折、兩件7.5折、三件6.8折；KBF滿3,500元現折350元，滿6000元現折800元，Dr. Martens 6月23日前滿3,000元現折300元 、滿5,000元現折600元，以及多家餐廳也推出平日用餐攜帶學生證、教師證或畢業證書可享美食優惠活動。

統一時代百貨台北店舉辦多場服飾配件聯合特賣會，6月25日至7月4日於B2特賣會場舉辦「人氣精選女包暨女鞋特賣會」，Kipling全面5折起、MICHAEL KORS單一特價3,980元起，FIRANO全面3折起、以及Oriental Traffic女鞋兩雙1500元，替消費者造型穿搭需求提供經濟省錢選擇。