免運吃到飽！蝦皮購物「618全民年中慶」祭最高25%回饋
蝦皮購物「618全民年中慶」熱烈開跑，推出「限量全站0元起免運吃到飽」、「全站18折起」、「蝦幣挑戰68%回饋」等多重優惠，另外再獻上超狂信用卡刷卡回饋，618當日除了刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享25%蝦幣回饋，更聯手超過20家銀行祭出最高25%現金回饋，最高回饋5,000元刷卡金，下單使用8.8折商城優惠券最高再現折5,000元。蝦皮購物另看準行動支付浪潮，618當日聯手街口支付推出限時8%街口幣回饋，再加碼灑最高1,100元電商街口券，滿足民眾多元的支付需求。
618當天更豪灑商城8.5折、8.8折神券，低消2,000元，最高省5,000元。另外，消費者最愛的免運吃到飽，618全站不限店家消費滿199元，並選擇蝦皮店到店寄送即享免運，還有限量0元起免運吃到飽；下單指定免運店家並選擇蝦皮店到店寄送，即享49元起免運；下單指定免運店家並選擇蝦皮店到家宅配，即享499元起免運吃到飽；另外再加碼6張299元起全站超商免運券。
而身為蝦皮購物長期合作的超商通路，OKmart響應618檔期，即日起至6月30日前，於指定免運店家消費，結帳選OKmart任一門市取件，不須領取免運券，立即享消費滿額99元起無限免運吃到飽，讓消費者現省45元運費。6月18日當天於蝦皮購物下單不限低消，選擇OKmart取貨享「大杯莊園級拿鐵」單杯折20元；下單購物選OK取件，結帳再輸入優惠碼「OKAPP618」，享消費滿299元現折30元，數量有限贈完為止。即日起至6月30日止，凡蝦皮新用戶下單，結帳輸入優惠碼「OK6MART」，消費滿101元現折100元。
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