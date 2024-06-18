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粉絲快衝！「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」可動式關節設計、迷你枕頭吊飾配件怎麼擺都可愛

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」加入可動式關節設計，可隨意調整蠟筆小新姿勢。圖／愛金卡公司提供
「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」加入可動式關節設計，可隨意調整蠟筆小新姿勢。圖／愛金卡公司提供

「人家想再多睡一下啦～」古靈精怪的蠟筆小新賴床起來也超可愛！愛金卡公司日前推出蠟筆小新臉紅公仔及動感超人公仔icash2.0，可愛的模樣受到粉絲們喜愛，一發行就掀起搶購熱潮，這次愛金卡公司再次推出全新「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」，可動式關節設計還附上迷你枕頭吊飾配件，讓粉絲可以為蠟筆小新創造更多賴床情境。

「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」讓蠟筆小新穿上經典幾何圖案款式睡衣，可愛臉龐睜著大眼睛的模樣超療癒，這次愛金卡公司更加入可動式關節設計，可隨意調整蠟筆小新姿勢，創造出更多動作情境。

除了公仔本身可愛無比之外，這次還附上一個迷你枕頭吊飾配件，搭配公仔可調整的關節，無論蠟筆小新要正躺或側睡都OK。

「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」將於即起於OPENPOINT APP進行首波預購，限量1,000個，售價499元；6月25日起將於7-ELEVEN門市開賣，售價499元；6月25日上午10點起同步於7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購上市，含運費每個售價535元。喜愛蠟筆小新的粉絲快衝一波！

另一款不能錯過的就是全新推出的「SOU．SOU購物袋icash2.0」，特別以皮革材質製作成購物袋收納包，表面佈滿「SOU・SOU」經典數字圖樣「SOU・SOU京都」並搭配繽紛色彩，簡約中展現輕快的視覺感受；收納包內分成前後兩個夾層，前層可放置證件或卡片，後層則附贈一個「SOU・SOU」專屬購物袋，造型以同款經典圖樣設計，特別縫上「SOU・SOU」logo布標，還附上一條手腕帶，外出購物方便攜帶，實用又時尚。

「SOU．SOU購物袋icash2.0」將於6月25日起於7-ELEVEN門市開賣，售價399元；6月25日上午10點起同步於7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購上市，含運費每個售價435元。

愛金卡公司全新推出「SOU．SOU購物袋icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司全新推出「SOU．SOU購物袋icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司全新推出「SOU．SOU購物袋icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司全新推出「SOU．SOU購物袋icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」隨附迷你枕頭吊飾配件。圖／愛金卡公司提供
「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」隨附迷你枕頭吊飾配件。圖／愛金卡公司提供
「SOU．SOU購物袋icash2.0」後層附贈一個「SOU・SOU」專屬購物袋。圖／愛金卡公司提供
「SOU．SOU購物袋icash2.0」後層附贈一個「SOU・SOU」專屬購物袋。圖／愛金卡公司提供
「SOU．SOU購物袋icash2.0」後層附贈一個「SOU・SOU」專屬購物袋。圖／愛金卡公司提供
「SOU．SOU購物袋icash2.0」後層附贈一個「SOU・SOU」專屬購物袋。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出全新「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出全新「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出全新「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出全新「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」讓蠟筆小新穿上經典幾何圖案款式睡衣，可愛臉龐睜著大眼睛的模樣超療癒。圖／愛金卡公司提供
「蠟筆小新睡衣公仔icash2.0」讓蠟筆小新穿上經典幾何圖案款式睡衣，可愛臉龐睜著大眼睛的模樣超療癒。圖／愛金卡公司提供

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