誠品expo綠色生活節 周末LIVE接力、逾60攤好物登場

誠品生活文創平台expo今年首度攜手臺北流行音樂中心打造「LIVE！享綠生活派對」，6月22日起周末連2日於台北市南港北流文化館限時展開，匯集文創設計、生活風格、花藝植栽、手作體驗、療癒甜點美食等逾60家品牌。

誠品生活expo自2023年起以推廣永續、友善環境理念推動「綠色生活節」，expo觀察發現，近年全球趨勢與消費者綠色意識抬頭，其中美妝保養、居家生活類商品是響應綠色生活首選。

活動現場同步展出齊柏林導演「飛閱台灣」感受台灣自然之美，現場也邀來10組LIVE音樂表演輪番登場：包括入圍2024金曲獎最佳新人獎的新生代唱作人「鄒序」、擁有獨特嗓音的創作歌手「柔米」、即將前往巴黎奧運擔任音樂文化大使的「DJ林貓王」，暌違多年推出個人創作專輯的「the Huiting陳惠婷」、文青都市女聲「黃小楨」、主打療癒心靈創作的「守夜人」樂團等。

「LIVE！享綠生活派對」聚集全台各地的特色美食，包括來自台中的「杦月初。植感食光」多層次口感蔬食蘿蔔糕，還有以燕麥奶製作的燕麥玉米糕、養生南瓜糕等；桃園「日日蔗Hisatoukibi鬆餅球專賣店」嚴選天然食材、台灣小農鮮乳，新鮮推出檸檬、焦糖、鹹蛋肉鬆、日式麻糬、墨西哥雞肉等豐富口味Ｑ彈鬆餅球；友善過敏體質的無麩質點心「米福樂Mi Fu Le」以台灣有機米穀粉、有機冰糖製作，全新推出四款咖啡米曲奇、可可楓糖米軟餅乾、堅果米餅乾、杏仁米瓦片；「客家委員會」也帶來客庄特色名品，在地品牌「內山桔醬」利用過剩金桔熬煮成爽口桔醬，以及歷經九蒸九曬細緻工序製成酸柑茶。

手搖飲塑膠杯也能成為100%再生環保袋，以好回收好生活為理念的zero zero團隊帶來再生星球探險計畫，邀請民眾玩遊戲即有機會獲得各式環保再生禮，更推出3款限定潮流好物，於市集滿1,200即贈限定款「享綠小物掛包」。同樣堅持友善環境的「仁舟淨塑」推出喜愛大自然的演藝圈夫妻代表「史丹利&Gigi聯名款食物袋」，以露營、旅遊風景為設計概念，呼籲大家跋山涉水「無塑一身輕」；peppy選物品牌特別推薦世界各地富有創意及色彩的環保好物，例如彷彿塑膠罐的陶瓷花器、精美可愛的隨身輕巧餐具等，邀請大家從創意生活落實永續。