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只有今天！好市多「夏日購物節」快閃優惠 輸入優惠碼現折888元
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。適逢618購物節，好市多推出「618夏日購」優惠活動，會員只要在官網線上購物，輸入指定優惠券代碼，最高可現折888元，活動僅限定1天。
不少電商平台紛紛祭出618購物節優惠，好市多在臉書公告「618夏日購活動」，只要在官網線上購物購買夏季電器、盛夏沁涼飲品、毛小孩飼料、閃耀珠寶等商品，利用信用卡結帳最高可享有5%回饋。
另外，好市多官網線上購物也祭出限定快閃優惠，只要在結帳環節輸入優惠代碼「24618」，消費滿8800元，即可現折618元，每個帳號限使用1次。
若在好市多官網線上購物，購買家具或夏季戶外用品，輸入優惠代碼「24furn618」，消費滿8800元，即可現折888元，每個帳號限使用3次。
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