暑假限定！麗寶樂園「門票加100」水陸設施無限暢玩

麗寶樂園今年暑假推出「海陸空3選2」優惠，買探索世界或馬拉灣門票，於現場票亭購票時再加100元，即可直接一次玩水陸雙園區或搭乘天空之夢摩天輪，海陸空自由配。此外，馬拉灣今年主打「台味酷浪季」，還有全新設施水上氣墊登場，麗寶OUTLET MALL眾多特賣優惠全面1折起。

「海陸空3選2」優惠自6月29日至9月1日，凡於探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票時加價100元，即可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」，限當日使用完畢；現場加入麗寶樂園渡假區APP會員，不須加價即可直接免費升等3選2。全新設施水上氣墊，總長約100公尺，可提供遊客體驗闖關不同障礙。

麗寶OUTLET MALL同步推出夏日嘉年華，多個潮流品牌聯合推出優惠，包括adidas kids全面3.5折起、FILA年中慶全面3.8折、PALLADIUM全面4折起、ccilu 6折起。餐飲冰品也有夏日優惠，莫凡彼現挖冰淇淋第二盒半價(原價360元/盒)、CREMIA北海道冰淇淋推出日本岡山白桃，加上北海道鮮奶的夏日限定口味。憑馬拉灣水樂園的購票證明，田田茶鋪霜淇淋第二支只要19元(原價85元)、Melons菠蘿麵包北海道霜淇淋特價每支75元(原價90元)。

特賣活動與優惠可至官網查詢：http://www.lihpaooutlet.com.tw/。