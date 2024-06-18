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日本到底可不可以邊走邊吃？日旅達人建議要會「讀空氣」

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
日本疫後觀光潮，京都等地方仍湧入大批觀光客。本報資料照片
日本疫後觀光潮，京都等地方仍湧入大批觀光客。本報資料照片

旅行時邊走邊吃是一種樂趣，在日本到底可不可以邊走邊吃？日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專指出，有的地方規定不可以，但日本也有地方可以邊走邊吃，他建議要會「讀空氣」，即察言觀色，看旁邊的日本人怎麼做。

林氏璧指出，網路上有一堆中文網頁在大聲疾呼不行，要入境隨俗。錦市場或是鎌倉等地有這樣的規定上新聞過。

他表示，首先，先確定一件事：在日本一般會認為邊走邊吃是很不禮貌的行為，這個描述本身是沒錯的。比方說一般的道路上，車站，電車上，公車上吃東西的話，可能會引日本人側目。

不過在某些情境下就是例外了。比方說祭典，遊樂園，某些觀光地商店街，應該會看到很多日本人都邊走邊吃。

林氏璧指出，日文食べ歩き就是邊走邊吃的意思。如果用食べ歩き去搜尋，會找到很多日文影片和文章都會有適合邊走邊吃的觀光地，美食等。

林氏璧認為，很多台灣文章強調日本很討厭邊走邊吃的說法不盡正確。太道德魔人了。就是看狀況，自行判斷。日本很重視「讀空氣」這件事，建議觀察周邊的日本人，若也在邊走邊吃的話，在那樣的情境下應該就沒問題啦。

林氏璧指出，至於錦市場，鎌倉或是淺草仲見世街這種人馬雜沓一堆觀光客的地方，因為人實在太多了，自然是不太適合邊走邊吃。

出國旅遊 日本 林氏璧 觀光客

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