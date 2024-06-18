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青春、真實與不羈…Prada 2025春夏男裝 歸來仍是年少

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓國模特兒邊佑錫。圖／Prada提供
韓國模特兒邊佑錫。圖／Prada提供

Prada近日正式發表2025春夏男裝，由品牌創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同設計，全數52套服裝於Prada藝術基金會的Deposito場內舉辦，包含品牌大使湊崎紗夏Sana、網壇女將大威廉絲（Venus Williams）、日星坂口健太郎、韓團NCT成員也是Prada品牌大在玹、韓國模特兒邊佑錫、泰星Win Metawin都成了大秀的座上嘉賓。

綜觀本季，誇張的比例在整體或細節處都刻意拉長或縮短，無論是長袖襯衫不符比例的短擺，長版輕薄皮外套卻搭配七分袖，甚至長袖針織毛衣中翻出皺摺感的襯衫領片，多帶有青少年從衣櫃裡翻出的隨性。咖啡、深灰、黑色、白色等大地色系展示了沈穩，但紫和綠色的奇特組合、芥末黃、螢光桃紅等鮮豔色彩，又在穩重裡調和以鮮快。

曾獲法國騎士勳章、被譽為二戰後偉大藝術家的法國插畫家Bernard Buffet的畫作，擅長描繪戰後的恐懼、焦慮與灰黑色調，而其聞名的小丑圖案也頻繁出現在本季男裝T恤，賦予了藝術性。不對稱、錯視效果帶來趣味，像是多套長褲上的腰帶配飾都非實體，帶人反思Prada本季探討的真實與虛幻；翻飛的領片與袖口則則從深色系衣物中被拉扯出來，展示服裝真實的生命力，又像是連身工作褲上的雙拉鍊不僅帶來色彩的變奏點綴，更賦予了服裝強烈的裝飾結構感。

大秀場地選址於Prada基金會內，模特兒們從一白色小屋內延彎曲迴旋的廊道魚貫走出，並悉數煥發著自由與樂觀，宛如從森林小屋暗喻的烏托邦中回返平地與現下，歸來仍是年少。

連身工作褲上的雙拉鍊帶來色彩的變奏，更賦予強烈的裝飾結構感。圖／Prada提供
連身工作褲上的雙拉鍊帶來色彩的變奏，更賦予強烈的裝飾結構感。圖／Prada提供
簡潔線條與實穿，始終是Prada服裝一以貫之的極簡特色。圖／Prada提供
簡潔線條與實穿，始終是Prada服裝一以貫之的極簡特色。圖／Prada提供
Bernard Buffet的畫作被以T恤的形式在本季現身。圖／Prada提供
Bernard Buffet的畫作被以T恤的形式在本季現身。圖／Prada提供
跳色、不規則、皺摺，賦予平整光潔衣物真實的生命力。圖／Prada提供
跳色、不規則、皺摺，賦予平整光潔衣物真實的生命力。圖／Prada提供
日星坂口健太郎。圖／Prada提供
日星坂口健太郎。圖／Prada提供
多套男裝長褲上的腰帶多為裝飾性的轉印而非實物，大玩錯視效果。圖／Prada提供
多套男裝長褲上的腰帶多為裝飾性的轉印而非實物，大玩錯視效果。圖／Prada提供
Prada合計發表了52套2025春夏男裝，並於Prada藝術基金會的Deposito場內舉辦。圖／Prada提供
Prada合計發表了52套2025春夏男裝，並於Prada藝術基金會的Deposito場內舉辦。圖／Prada提供

品牌 服裝 模特兒

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