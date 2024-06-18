赴越旅客居東南亞之冠 KKday開賣峴港、富國島一日限定優惠機票

根據交通部觀光署統計，今年第一季赴越南旅遊的台灣旅客已達近30萬人次，居東南亞之冠。看好台越觀光商機，旅遊電商平台KKday在年中電商盛事618當日，祭出一日限定優惠，中午12點開搶峴港5日來回機票6188元、峴港機票現折1618元、富國島來回機票現折3618元，另有東京、大阪、釜山、沖繩等地機票折618元優惠。

KKday表示，隨著越南旅遊持續火熱，同步推出峴港機加酒行程，包含5日超值機加酒14988元起、5日輕奢機加酒16988元起，即日起至7月31日也推出峴港指定一日遊與esim買一送一，還有SPA按摩商品88折、體驗行程89折優惠。

此外，KKday觀察，近期越式洗髮於台灣盛行，推出峴港道地的越式洗髮體驗，最低售價86元起，搭配按摩服務也只要365元起，同步即日起至6/23於KKday官方IG帳號「@kkdaytw」，推出「越是＿＿，越式洗頭！」創意造句活動，留言就送峴港機加酒500元折扣碼，活動期間募集到1000人留言，再加碼免費送出峴港5日機加酒乙名。

KKday指出，峴港位於越南中部，台灣直飛只需2小時50分鐘，搭配台灣虎航直飛航班，推出小資族超值5日機加酒、入住市區飯店，只要14988元起，輕奢5日機加酒則搭配海景飯店，售價16988元起，再贈送機場接送與網路Sim卡；想一次遊玩峴港及會安兩地，可選雙城5日機加酒，售價19999元起。

KKday也說，峴港擁有美麗沙灘、文化遺產和主題樂園等多元景點，是熱門度假勝地，KKday推出指定一日遊商品買一送一，推薦「巴拿山一日遊」，前往巴拿山太陽世界，乘坐纜車、遊覽佛手橋，來回接送買一送一，每人只要115元起；「會安古鎮一日遊」可以參觀古色古香的會安古鎮，品嚐當地小吃及網美打卡咖啡廳，來回接送加英語導遊買一送一，每人735元起，另外，其他峴港半日遊、一日遊商品也可領券享89折優惠。

要舒壓按摩SPA，在峴港也有水療、油壓、指壓等特色按摩可選擇，即日起至7/31推出88折起優惠，百元起的價格就能享受奢華SPA體驗，另外也有眾多景點門票、廚藝課程、奧黛服飾租借等，可以體驗2024最新峴港最新玩法！