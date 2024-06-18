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超人氣餅乾變飲料！KitKat X 克寧首次跨界 聯名快閃

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
史上最強聯名！期間限定「克寧抹茶可可威化歐蕾」 打造專屬大人味的保久乳飲品。圖/雀巢提供
史上最強聯名！期間限定「克寧抹茶可可威化歐蕾」 打造專屬大人味的保久乳飲品。圖/雀巢提供

抹茶控注意了！大受歡迎的KitKat抹茶威化變身夏日消暑飲品，超人氣巧克力KitKat與克寧強強聯手，首度推出期間限定的聯名商品「克寧抹茶可可威化歐蕾」， 嚴選日本靜岡抹茶粉，搭配巧克力威化風味，濃厚茶韻讓人回味無窮。

以優質乳源聞名的克寧牛乳，首度與KitKat聯名，打造專屬大人味的保久乳飲品，不受時間和空間限制，不論是露營、野餐的歡聚時刻，或下午茶點心絕配，都能隨時隨地來一瓶。這項新品，嚴選來自「日本茶都」之稱的純正靜岡抹茶粉，風味濃郁細緻，還榮獲2024年食品界米其林ITQI國際風味評鑑所的風味絕佳2星獎章。

歡慶「克寧抹茶可可威化歐蕾」限量上市， momo祭出超殺優惠，即日起至6月22日在momo購買「克寧抹茶可可威化歐蕾」和「克寧草莓優酪乳」兩箱特價877元、再送momo幣30元。

此外，根據世界睡眠協會（World Sleep Society，WSS）2023年的調查顯示，台灣失眠盛行率約17%，推估失眠人口近400萬人。克寧晚安也推出全新的助眠飲品「克寧晚安植睡飲」，以堅果為基底，加上瑞士營養中心研發的芝麻素plus+綜合晚安營養精華素，不含奶、低卡全素的植睡飲，一瓶只有35大卡，也適用於乳糖不耐症者，可以最天然無負擔的方式入眠。

「克寧晚安植睡飲」即日起陸續於全聯、大潤發、愛買、蝦皮等通路上架。

食物助眠新選，克寧晚安系列經上萬人實測、助眠有感。圖/雀巢提供
食物助眠新選，克寧晚安系列經上萬人實測、助眠有感。圖/雀巢提供

克寧 可可 巧克力

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