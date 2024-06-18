「陳麻婆豆腐」快閃！星級四川飯店傳人 客座台北遠東

米其林星級川菜「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，6/26至6/30將客座台北遠東香格里拉飯店的上海醉月樓，帶來鎮店之寶「陳麻婆豆腐」，以及「青椒和牛排」、「鍋炒獅子唐鮮魚」、「黑醋咕咾肉」、「蟹黃肝膏湯」等招牌美饌，展現融合7種滋味的陳式家傳川菜。

超過一甲子的四川飯店，由「日本川菜之父」陳建民創立，其子「中華料理鐵人」陳建一繼承，第三代傳人陳建太郎現任位於新加坡、首家海外四川飯店行政主廚。現年45歲的陳建太郎，從小在擔擔麵的香味中長大，22歲大學畢業後進入廚房，如今四川飯店旗下已有14家川菜館，包含2014年於新加坡開業的首家海外分店，致力於將家族品牌推向全球，傳承祖父與父親的傳奇。

陳建太郎此次帶來的經典菜色，包括必不可少的鎮店之寶「陳麻婆豆腐」，這是最受歡迎的陳家原創菜之一，其靈魂來自發酵至少3年的豆瓣醬、花椒和乾辣椒粉，還有秘製的辣椒油和甜麵醬，為豆腐柔嫩絲滑的口感，交織出辣、麻、甜、鹹的豐富層次。

另一道色香味俱全的四川名菜「乾燒龍蝦」，主廚用番茄醬中和豆瓣醬的辛辣，並用中式快炒手法鎖住龍蝦肉的鮮甜，肉質彈牙、色澤誘人。源自四川的烤魚做法的「鍋炒獅子唐鮮魚」，經過改良後，口味變得更加清爽，湯汁濃郁、鮮香味厚。

而主廚顛覆傳統之作「青椒和牛排」，是將真空烹調後的牛排切成絲，再堆疊炒好的青椒絲，讓食客自行「混勻」享用，增添不同食趣。主廚推薦的菜色，還有展現精湛收汁技藝的「黑醋咕咾肉」，以及湯頭濃郁鮮美的「蟹黃肝膏湯」。

客座期間，8道菜式午間套餐每人2,288+10%起，9道菜式晚間套餐每人2,888+10%起。此外，6/29至6/30特別加開「中華料理廚藝課」，由主廚示範「陳麻婆豆腐」及風靡日本的「擔擔麵」兩道經典名菜。課後可享用午間套餐，並加贈陳主廚秘製辣椒油，每位3,000+10%，名額有限，需提前預訂。

訂位專線：02-7711-2080。