創意吸金！智慧門鎖上架24小時衝破百萬 新北群募輔導計畫擴大商機 徵件7月31日截止

新北群眾募資成績亮眼！今(113)年度已有6組優秀團隊入選，其中「『Arpha M2 Ultra』 3D人臉辨識靜音智慧電子鎖」上架24小時內，募資金額即超過新台幣100萬元，引起廣泛討論與關注。今年度計畫將持續徵件至7月31日，經發局持續廣發英雄帖，歡迎優秀創意團隊快來提案！

經發局長何怡明表示，新北群眾募資輔導計畫自109年起推動，至今已輔導66組團隊產品上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.78億元。針對今(113)年度入選團隊，除了持續提供免費專業諮詢，協助業者擬定募資計畫及商業策略，更加碼每組入選團隊總市值5萬元的廣告投放資源，全力推廣優質商品，歡迎把握機會參加，與新北攜手將創意變生意。

Arpha品牌表示，隨著人們對於生活便利性及居家安全意識抬頭，智慧電子鎖逐漸成為更換門鎖時的首選，不僅能避免「手提大包小包」及「不小心忘了帶鑰匙而被拒之門外」等尷尬時刻，電子鎖的智慧用戶識別功能相較於傳統機械鎖也大幅提升住戶的安全性。這次藉由參與新北群眾募資輔導計畫，在專業團隊協助下，除了快速掌握市場現況與趨勢，上架募資平台後更獲得熱烈迴響，成功開創新商機。

本次提案的「『Arpha M2 Ultra』 3D人臉辨識靜音智慧電子鎖」全機皆由台灣設計、研發及製造，所有資料不會進行儲存，連線資訊透過中華電信專屬伺服器多重加密傳輸，並通過國家資安認證，達到最安全的防護。此外更首創錄製台灣口音的國、台語音導引，貼近生活日常，對於不熟悉電子產品的長輩們也能輕鬆上手。目前產品熱烈募資中(網頁：https://www.zeczec.com/projects/arpha-m2-ultra)，歡迎踴躍支持新北群募良品。

經發局補充，今(113)年度群眾募資輔導計畫預計甄選12組團隊，徵件將於7月31日截止(或額滿為止)，凡公司或工廠登記於新北市的業者皆可參加，歡迎踴躍遞件申請！詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

<新北市經濟發展局廣告>

「Arpha M2 ULTRA電子鎖」的智慧用戶識別功能相較於傳統機械鎖大幅提升住戶的安全性。