梵谷真跡畫展8月富邦美術館亮相 預售開賣

既台南奇美博物館後，今年夏天北台灣也將迎來世界級規格的西洋畫展，由荷蘭庫勒穆勒美術館（Kröller-Müller Museum, the Netherlands）、富邦美術館與聯合數位文創共同策劃的《梵谷：尋光之路》特展將於8月24日在富邦美術館盛大展出！最優惠預售票420元於6月24日中午十二點富邦美術館官網、udn售票網搶先開賣！

「庫勒穆勒美術館」為全球最大梵谷創作收藏之一，本次展覽聚焦梵谷創作之初，到前往法國時期、繪畫風格臻至成熟之境，重現梵谷「追光之旅」的重要意涵。透過多幅標誌性的巨作，包括素描系列、自畫像、田園風景和靜物畫等，走入其短暫而精彩創作歲月，再次認識這位偉大藝術家的多元面貌。

荷蘭後印象派大師文森．梵谷畫作中對於光影、色彩的探索以及其濃烈情感的呈現，被後世譽為表現主義的先驅，深刻地影響了二十世紀的藝術發展，成就了他在藝術史上非凡的地位，他的作品更跨越時代、國界，深受世界各地觀眾的喜愛與景仰。在梵谷誕生逾170週年之際，台灣民眾無須遠赴海外，即有機會親眼見證天才畫家梵谷最絢麗與奔放的色彩，享受一場絕美的藝術饗宴！《梵谷：尋光之路》6月24日起購票請上udn售票網或撥打客服專線：02-26491689#1（週一~週五09:30~17:00）。