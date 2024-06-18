最優惠預售倒數！今夏必看特展「怪獸與大自然的奇幻世界」帶領觀眾進入奇幻魔法世界
風靡全球的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，由華納兄弟與大英自然史博物館聯手打造，2020年在倫敦首次展出吸引了無數的粉絲前往朝聖，並引起熱烈討論。透過展出內容，觀眾將沉浸在奇幻世界、自然與科學所交織的氛圍中，不僅能對多樣化的地球生物有全新的認識，更凸顯保育自然生態的重要。而今年7月，「怪獸與大自然的奇幻世界」特展即將完整移師台灣，於台北中正紀念堂盛大展出，此站除了是亞洲第一站之外，也是台灣唯一一站。
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏，與《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品，以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示。觀眾有機會沉浸在奇幻世界、大自然與科學所交織的氛圍中，發現到傳說中的生物及令人無法自拔的魔法故事，都是受到現實世界的大自然所啟發；同時也將了解受到廣大粉絲喜愛的《怪獸與牠們的產地》和《哈利波特》電影中，所出現的奇獸與現實自然界生物之間的聯繫。
而此次主辦單位也特別推出全球獨家、極具收藏價值的899元雙人紀念套票（https://bit.ly/43YJcPx）、深受粉絲歡迎的玻璃獸絨毛玩偶套票（https://bit.ly/44d03hJ），以及390元最優惠預售單人票！各票種皆於各大售票通路平台熱賣中，雙人紀念套票、玩偶套票以及最優惠的單人預售票只到7月3日，粉絲絕不能錯過！
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