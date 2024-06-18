海味威士忌變甜美 泰斯卡年度酒廠巡禮款1年僅生產1次

蘇格蘭斯凱島（SKYE）上最古老的酒廠泰斯卡（Talisker），自1830年起成為這座火山島上不可或缺的一部分。自1997 年起，帝亞吉歐每一年臻選多款珍貴單一麥芽威士忌，推出年度酒廠巡禮系列（Distillers Edition），今年推出全新「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」，罕見的使用Amoroso雪莉桶進行過桶熟成，精心運用雪莉的甜美，為原本充滿泥煤煙燻風味的泰斯卡，增添了令人愉悅的甜美口感，營造出香甜煙燻的飽滿風味，酒精濃度45.8%，建議售價1,480元。

另外亦發佈「Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌」，完美保留海島威士忌的泥煤和煙燻等特色，但是風味更加的細膩淡雅，增添新鮮柑橘和檸檬的風味，提供更加輕盈的全新風味的選擇，堪稱海島泥煤威士忌的入門首選，酒精濃度45.8%，建議售價990元。

2024年「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」，有別於泰斯卡其他核心品項，採用Amoroso雪莉桶進行過桶熟陳。酒液先於再製美國波本桶熟成一段時間後，再放置Amoroso雪莉桶熟成。堅持透過精心的選桶，造就充滿豐富、深度和複雜性的口感。透過雪莉桶的甜美口感結合盈滿泥煤煙燻風味的泰斯卡，創造出尾韻更加持久、甜美、並帶有奶油的香氣、煙燻氣息和一絲胡椒味，讓每一口珍稀酒液都充滿了豐富的層次和樂趣。也因為如此繁複的製程，一年僅能夠生產一次，更凸顯出酒廠巡禮系列酒款極為限定值得收藏的價值。

「Talisker SKYE」保留了海島威士忌的泥煤和煙燻特色，但更加輕盈淡雅，並增添了許多新鮮柑橘和檸檬的風味。為想要探索島嶼單一麥芽威士忌的消費者提供了全新選擇。以平易近人的清新煙燻風味詮釋，絕對是初次探索海島泥煤風味威士忌消費者的入門首選。泰斯卡SKYE在過去幾年獲得多項大獎，其中包括地位崇高的美國舊金山國際烈酒大獎「雙金牌」認證。品質及風味備受肯定的「Talisker SKYE斯凱島單一麥芽威士忌」，勢必將在海島泥煤威士忌的浪潮當中，以海島小清新的姿態，激起熱烈的浪花，奪得無限掌聲。

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