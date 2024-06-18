快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海味威士忌變甜美 泰斯卡年度酒廠巡禮款1年僅生產1次

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
2024年「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」一年僅能夠生產一次，更凸顯出酒廠巡禮系列酒款極為限定值得收藏的價值。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024年「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」一年僅能夠生產一次，更凸顯出酒廠巡禮系列酒款極為限定值得收藏的價值。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭斯凱島（SKYE）上最古老的酒廠泰斯卡（Talisker），自1830年起成為這座火山島上不可或缺的一部分。自1997 年起，帝亞吉歐每一年臻選多款珍貴單一麥芽威士忌，推出年度酒廠巡禮系列（Distillers Edition），今年推出全新「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」，罕見的使用Amoroso雪莉桶進行過桶熟成，精心運用雪莉的甜美，為原本充滿泥煤煙燻風味的泰斯卡，增添了令人愉悅的甜美口感，營造出香甜煙燻的飽滿風味，酒精濃度45.8%，建議售價1,480元。

另外亦發佈「Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌」，完美保留海島威士忌的泥煤和煙燻等特色，但是風味更加的細膩淡雅，增添新鮮柑橘和檸檬的風味，提供更加輕盈的全新風味的選擇，堪稱海島泥煤威士忌的入門首選，酒精濃度45.8%，建議售價990元。

2024年「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」，有別於泰斯卡其他核心品項，採用Amoroso雪莉桶進行過桶熟陳。酒液先於再製美國波本桶熟成一段時間後，再放置Amoroso雪莉桶熟成。堅持透過精心的選桶，造就充滿豐富、深度和複雜性的口感。透過雪莉桶的甜美口感結合盈滿泥煤煙燻風味的泰斯卡，創造出尾韻更加持久、甜美、並帶有奶油的香氣、煙燻氣息和一絲胡椒味，讓每一口珍稀酒液都充滿了豐富的層次和樂趣。也因為如此繁複的製程，一年僅能夠生產一次，更凸顯出酒廠巡禮系列酒款極為限定值得收藏的價值。

「Talisker SKYE」保留了海島威士忌的泥煤和煙燻特色，但更加輕盈淡雅，並增添了許多新鮮柑橘和檸檬的風味。為想要探索島嶼單一麥芽威士忌的消費者提供了全新選擇。以平易近人的清新煙燻風味詮釋，絕對是初次探索海島泥煤風味威士忌消費者的入門首選。泰斯卡SKYE在過去幾年獲得多項大獎，其中包括地位崇高的美國舊金山國際烈酒大獎「雙金牌」認證。品質及風味備受肯定的「Talisker SKYE斯凱島單一麥芽威士忌」，勢必將在海島泥煤威士忌的浪潮當中，以海島小清新的姿態，激起熱烈的浪花，奪得無限掌聲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Talisker SKYE斯凱島單一麥芽威士忌」是初次探索海島泥煤風味威士忌消費者的入門首選。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Talisker SKYE斯凱島單一麥芽威士忌」是初次探索海島泥煤風味威士忌消費者的入門首選。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Talisker SKYE斯凱島單一麥芽威士忌」酒精濃度45.8%，建議售價990元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Talisker SKYE斯凱島單一麥芽威士忌」酒精濃度45.8%，建議售價990元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024年「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」酒精濃度45.8%，建議售價1,480元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024年「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」酒精濃度45.8%，建議售價1,480元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 消費者 酒精

延伸閱讀

全球346瓶獨獻台灣 格蘭索48年雪莉單桶套組120萬落槌

來自格蘭父子家族窖藏 全新高年份調和威士忌遠慕登場

直火蒸餾典範 格蘭花格105系列16年全球限量發行

蔡依林圓夢探訪百年威士忌酒廠 首度嘗試手工翻麥

相關新聞

遠百新北據點再加1！集團去年業績創新高

遠東百貨今天舉行股東會，遠百指出，積極投資各地開發機會，除了台北寶慶店啟動改建，預計4、5年後可重新開幕，新北市TPARK...

找對椅子久坐也不麻 揮別盤腿腳痠麻、腰痠背痛！

不論到哪都喜歡盤腿坐？冥想打坐總因腳痠麻坐不住？盤腿坐身體容易前傾或彎腰駝背嗎？很多人說盤腿坐傷身體，但就是喜歡盤腿坐！該怎麼辦？

海味威士忌變甜美 泰斯卡年度酒廠巡禮款1年僅生產1次

蘇格蘭斯凱島（SKYE）上最古老的酒廠泰斯卡（Talisker），自1830年起成為這座火山島上不可或缺的一部分。自19...

25春夏米蘭男裝周／FENDI迎百年 目黑蓮、張若昀齊捧場

2025年是FENDI成立百年的重要里程碑之年，而2025年所推出的第一個成衣系列 -- 春夏男裝，日前於米蘭時裝週期間...

香奈兒全新SPORT頂級珠寶亮相摩納哥 碳纖維大膽好創意

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）1921年成立高級訂製服工坊時，就有專門的運動服飾工坊，致力為女性製作便...

免找代購！全家APP新增「比比昂日貨」專區 日清泡麵1元入手

全家便利商店搶攻跨境網購商機，與PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」合作，即日起「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。