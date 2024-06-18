25春夏米蘭男裝周／FENDI迎百年 目黑蓮、張若昀齊捧場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
不對稱剪裁的絲質針織衫解開肩部的鈕扣。圖／FENDI提供
不對稱剪裁的絲質針織衫解開肩部的鈕扣。圖／FENDI提供

2025年是FENDI成立百年的重要里程碑之年，而2025年所推出的第一個成衣系列 -- 春夏男裝，日前於米蘭時裝週期間率先亮相，以1990年FENDI首次推出男裝之前的品牌設計元素為基礎、經重新昇華，向當今這個世界致敬。包括當紅韓流男團Stray Kids成員方燦（Bang Chan）、FENDI日本品牌大使目黑蓮（Ren Meguro）、熱播陸劇《慶餘年2》張若昀、許凱等人都出席看秀。

FENDI 2025春夏男裝系列以雪酪和薄霧、象牙、焦糖和酪乳色、柔和的藍色、森林綠等粉嫩色調為主要視覺基調。制服元素經重新演繹：肘部開衩的府綢襯衫袖子可長可短，Polo衫的衣襟從喉部扭轉到肋骨處，不對稱剪裁的絲質針織衫解開肩部的鈕扣。品牌標誌的Selleria針法縫紉貫穿整個系列，這是羅馬馬鞍大師於1925年傳給Fendi家族的技藝，本季則裝飾在細條紋西裝緹花布上、以條紋或同色系FF LOGO的形式貫穿亞麻布料和長毛絨質地、或在日本拼接牛仔布、羊毛外套和皮件上出現各種變體。

2025春夏男裝配飾系列展現Selleria縫線的豐富裝飾變化，從Peekaboo ISeeU Soft包款和柔軟的對角線購物袋，到新款拉鍊Baguette Double斜背包，以及採用FENDI工坊彩色邊腳料製作的拼接Baguette包款。品牌經典的Pequin條紋、FF logo、代表起始和終結的羅馬雙面神Janus、和FENDI松鼠等4個部分組成本季最具代表性的盾形徽標，也以各種型態出現自包包和服裝上。本季的FENDI Force運動鞋採用撞色飾片，平底拖鞋採用漆皮或蠟線刺繡。

格紋、徽章、領帶等都是經典的校園風元素。圖／FENDI提供
格紋、徽章、領帶等都是經典的校園風元素。圖／FENDI提供
FENDI 2025春夏男士系列紋章是一面由4個部分組成的盾形徽標，其中包括Pequin條紋、FF logo、代表起始和終結的羅馬雙面神Janus、FENDI松鼠。圖／FENDI提供
FENDI 2025春夏男士系列紋章是一面由4個部分組成的盾形徽標，其中包括Pequin條紋、FF logo、代表起始和終結的羅馬雙面神Janus、FENDI松鼠。圖／FENDI提供
襯衫與針織衫都以扭轉的方式在側邊做開襟。圖／FENDI提供
襯衫與針織衫都以扭轉的方式在側邊做開襟。圖／FENDI提供
短褲裝飾FENDI標誌的Selleria縫線。圖／FENDI提供
短褲裝飾FENDI標誌的Selleria縫線。圖／FENDI提供
熱播陸劇《慶餘年2》張若昀出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供
熱播陸劇《慶餘年2》張若昀出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供
建築造型手提箱。圖／FENDI提供
建築造型手提箱。圖／FENDI提供
FENDI日前於2025春夏男裝週發表最新系列。圖／FENDI提供
FENDI日前於2025春夏男裝週發表最新系列。圖／FENDI提供
FENDI運用粉嫩色調去重新演繹曾經象徵國際精英人士身上穿著工作和玩樂的制服。圖／FENDI提供
FENDI運用粉嫩色調去重新演繹曾經象徵國際精英人士身上穿著工作和玩樂的制服。圖／FENDI提供
FENDI日本品牌大使目黑蓮出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供
FENDI日本品牌大使目黑蓮出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供
FENDI 2025春夏男裝時裝秀在米蘭SuperStudio Maxi舉行。圖／FENDI提供
FENDI 2025春夏男裝時裝秀在米蘭SuperStudio Maxi舉行。圖／FENDI提供
Selleria縫線放大成文印花圖案。圖／FENDI提供
Selleria縫線放大成文印花圖案。圖／FENDI提供
精湛的Selleria針法縫紉工藝裝飾夏季長褲。圖／FENDI提供
精湛的Selleria針法縫紉工藝裝飾夏季長褲。圖／FENDI提供
焦糖和酪乳所擁有礦物般的顏色被大量運用。圖／FENDI提供
焦糖和酪乳所擁有礦物般的顏色被大量運用。圖／FENDI提供
許凱出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供
許凱出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供
肘部開衩的府綢襯衫袖子可長可短。圖／FENDI提供
肘部開衩的府綢襯衫袖子可長可短。圖／FENDI提供
當紅韓流男團Stray Kids成員方燦（Bang Chan）出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供
當紅韓流男團Stray Kids成員方燦（Bang Chan）出席FENDI 2025春夏男裝時裝秀。圖／FENDI提供

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