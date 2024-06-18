25春夏米蘭男裝周／FENDI迎百年 目黑蓮、張若昀齊捧場

2025年是FENDI成立百年的重要里程碑之年，而2025年所推出的第一個成衣系列 -- 春夏男裝，日前於米蘭時裝週期間率先亮相，以1990年FENDI首次推出男裝之前的品牌設計元素為基礎、經重新昇華，向當今這個世界致敬。包括當紅韓流男團Stray Kids成員方燦（Bang Chan）、FENDI日本品牌大使目黑蓮（Ren Meguro）、熱播陸劇《慶餘年2》張若昀、許凱等人都出席看秀。

FENDI 2025春夏男裝系列以雪酪和薄霧、象牙、焦糖和酪乳色、柔和的藍色、森林綠等粉嫩色調為主要視覺基調。制服元素經重新演繹：肘部開衩的府綢襯衫袖子可長可短，Polo衫的衣襟從喉部扭轉到肋骨處，不對稱剪裁的絲質針織衫解開肩部的鈕扣。品牌標誌的Selleria針法縫紉貫穿整個系列，這是羅馬馬鞍大師於1925年傳給Fendi家族的技藝，本季則裝飾在細條紋西裝緹花布上、以條紋或同色系FF LOGO的形式貫穿亞麻布料和長毛絨質地、或在日本拼接牛仔布、羊毛外套和皮件上出現各種變體。