香奈兒全新SPORT頂級珠寶亮相摩納哥 碳纖維大膽好創意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（必放，兩現場照請擇一）品牌首個採用碳纖維製作的CHANEL PRINT可轉換式手鐲，白金、鑽石、紅寶石、碳纖維、黑漆及紅色鋁，7,482萬4,000元。記者孫曼／攝影
（必放，兩現場照請擇一）品牌首個採用碳纖維製作的CHANEL PRINT可轉換式手鐲，白金、鑽石、紅寶石、碳纖維、黑漆及紅色鋁，7,482萬4,000元。記者孫曼／攝影

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）1921年成立高級訂製服工坊時，就有專門的運動服飾工坊，致力為女性製作便於活動的針織衫；2024年香奈兒（CHANEL）珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau所發想創作的全新《SPORT》頂級珠寶系列，就是秉持這樣的精神而為當代女性打造的80件全新珠寶，融合運動徽章、登山扣、抽繩、拉鍊、運動護帶的色帶等讓人意想不到的活動元素。於此全球發表後，全球巡展會首站將到臺灣。

自由無拘的活動是此系列共6大篇章珠寶的發想核心。香奈兒於度假氛圍休閒愜意的摩納哥發表全新《SPORT》系列頂級珠寶，香奈兒N°5香水瓶蓋的經典八角形構成主要展場空間，在運動場地線、燈具、和看台坐椅的環繞下變成讓人可以自由活動的空間，點出設計主旨。系列珠寶更是品牌首次採用電鍍彩色鋁金屬、碳纖維、黑紅藍綠漆五種顏色的新型固態彩漆等嶄新技術製作，階梯式切割的寶石組成山形紋營造出視覺速度感，如衣標的CHANEL字樣也首次出現在珠寶作品上，為品牌的大膽創新揭開新的篇章。

●山形紋與全新菱格紋營造視覺動感 固態彩漆新技術

以簡約線條和山形紋圖案為主要設計元素的GRAPHIC LINE，鑽石、藍寶石、紅寶石及祖母綠四種珍貴寶石組成運動感色帶，套組中的藍寶石項鍊、兩款戒指、耳環鑲嵌五顆優質的珍貴喀什米爾藍寶石，最大顆重約17.18克拉，鑲嵌在一枚可輕鬆轉換三種配戴方式的戒指上；第二顆重約10.15克拉的藍寶石則成為套組項鍊上的焦點，項鍊上下緣以訂製切割的階梯形紅寶石延伸逐漸向項鍊中心，往後則漸變為鑽石山形紋，這兩件作品也是全場單價最高的兩件珠寶。

GRAPHIC LINE系列中的「屋頂形」及「鋸齒形」兩種山形紋都出現在GRAPHIC LINE BLUE套組上，項鍊上的V形鑲鑽元素以微微傾斜的角度立體托高、襯出中央的藍色固態彩漆；耳環和戒指上形如鋸齒的山形紋以色彩飽和略帶霧面感的固態彩漆製作而成，此種彩漆與傳統彩漆在金屬底座上上色的方式和呈現水潤的光亮感不同，是先凝成固態後切割成形再鑲上珠寶的全新手法，色彩比高科技陶瓷更為飽滿鮮豔，形狀變化也更為豐富，例如獅子造型胸針上的立體圓珠。

以十字形交織成全新型態菱格紋圖騰的QUILTED ICONS系列對於固態彩漆的使用更大膽：經典菱格紋圖騰以十字形元素各別鉸接，除了柔軟也通透輕盈，並鉸接黑色固態彩漆製作而成的十字菱格紋，展現織品的多樣豐富性。此系列更將經典符碼彗星、獅子、數字「5」等融入運動感，其中數字「5」跳脫既往，以電子時鐘的字體出現，顯得相當現代摩登。

●碳纖維手鐲可自由轉換 抽繩、滑鍊、登山扣昇華為珠寶

CHANEL PRINT篇章則是拆解「CHANEL」標誌的字母，以蕾絲風格交錯展現；系列焦點為首度採用碳纖維製作的銬式手環。銬式手環和黑白配色都是香奈兒的標誌，此作將96顆紅寶石鑲嵌於紅色電鍍鋁軌道上，形成如運動護腕的彩帶，共有左右兩邊的白金鑲鑽款CHANEL字母蕾絲部件、以及黑色碳纖維CHANEL字母部件，共4種方式可以自由組合配搭。為使碳纖維也能呈現出CHANEL字母交錯的圖案，採用單向碳纖維和模壓斜紋碳纖維交錯出光影下的兩種層次，是創意與技術的雙重革新。

運動連帽針織衫服飾抽繩則是SWEATER篇章的靈感，抽繩概念管狀鍊子，精密鉸接柔軟如繩，結合CHANEL PRINT鏤空的蕾絲圖騰，並以紅色或黑色彩漆、黑瑪瑙等形式呈現。GOLD SLIDER篇章以拉鍊中的一種「滑鍊」（Slider，於法文為Passant Coulissant）為主要設計元素，將運動服飾自如開闔穿脫的功能，變成珠寶中轉換調節的機關，造型如可調整的圓形鈕扣，為珠寶的穿搭注入更大的自由度。

SPORTY 5篇章則將運動用品常見的登山扣（又稱彈簧鉤，Snap Hook）結合嘉柏麗香奈兒的幸運數字「5」，此系列所有項鍊的登山扣都能開合成為調整長短與穿戴卸下時的搭扣，並搭配運動抽繩感的管狀鏈條，其中SPORTY 5 GREEN為能呈現富有運動氣息的飽和綠色，特地採用綠色電鍍鋁鑲嵌祖母綠，鋁材質較鑲嵌拋光加上祖母綠質脆，難度高，體現技術之精湛。

香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，擺設猶如運動場的座椅與看板。記者孫曼／攝影
香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，擺設猶如運動場的座椅與看板。記者孫曼／攝影
可轉換配戴方式的GOLD SLIDER耳環，黃金、鑽石、瑪瑙，重約4.35克拉與4.34克拉的梨形切割紅寶石，約4,676萬5,000元
可轉換配戴方式的GOLD SLIDER耳環，黃金、鑽石、瑪瑙，重約4.35克拉與4.34克拉的梨形切割紅寶石，約4,676萬5,000元
香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，擺設猶如運動場的座椅與看板。記者孫曼／攝影
香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，擺設猶如運動場的座椅與看板。記者孫曼／攝影
SWEATER戒指，白金、黃金、鑽石、藍寶石及紅漆，主鑽為一顆重約2.01克拉E VVS2明亮式切割鑽石，約1,153萬5,000元
SWEATER戒指，白金、黃金、鑽石、藍寶石及紅漆，主鑽為一顆重約2.01克拉E VVS2明亮式切割鑽石，約1,153萬5,000元
SPORTY 5 COLLECTOR 胸針，白金、黃金、鑽石、紅漆及黑漆，約561萬2,000元
SPORTY 5 COLLECTOR 胸針，白金、黃金、鑽石、紅漆及黑漆，約561萬2,000元
QUILTED 2.55項鍊，白金、鑽石、紅漆及黑漆，約2,338萬2,000元
QUILTED 2.55項鍊，白金、鑽石、紅漆及黑漆，約2,338萬2,000元
（必放，兩現場照請擇一）品牌首個採用碳纖維製作的CHANEL PRINT可轉換式手鐲，白金、鑽石、紅寶石、碳纖維、黑漆及紅色鋁，7,482萬4,000元。記者孫曼／攝影
（必放，兩現場照請擇一）品牌首個採用碳纖維製作的CHANEL PRINT可轉換式手鐲，白金、鑽石、紅寶石、碳纖維、黑漆及紅色鋁，7,482萬4,000元。記者孫曼／攝影
（必放）全系列單價最高的GRAPHIC LINE可轉換式戒指，白金、鉑金、鑽石、藍寶石及瑪瑙，主石為一顆重約17.18克拉枕形切割藍寶石，2億9,617萬8,000元
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（必放）採用綠漆鑲嵌祖母綠電鍍綠鋁等交替材質製作的SPORTY 5 GREEN可轉換式項鍊，白金、鑽石、祖母綠、綠漆及綠色鋁，1,652萬4,000元
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香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，擺設猶如運動場的座椅與看板。記者孫曼／攝影
香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，擺設猶如運動場的座椅與看板。記者孫曼／攝影
可轉換為項鍊配戴的CHANEL PRINT LION胸針，白金、鑽石及立體黑漆圓珠，342萬9,000元
可轉換為項鍊配戴的CHANEL PRINT LION胸針，白金、鑽石及立體黑漆圓珠，342萬9,000元
CHANEL PRINT戒指，白金、鑽石、藍寶石及黑漆，主石為一顆斯里蘭卡無燒35.10克拉矩形切割藍寶石，1億4,029萬5,000元
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香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，處處充滿運動休閒元素。記者孫曼／攝影
香奈兒最新《SPORT》頂級珠寶系列展出現場，處處充滿運動休閒元素。記者孫曼／攝影
（必放，另提供單品圖可選用）GRAPHIC LINE項鍊，白金、鉑金、鑽石、藍寶石、紅寶石及瑪瑙，主石為一顆重約10.15克拉枕形切割藍寶石，約2億49,41萬3,000元。
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（必放，另提供情境圖選用）GRAPHIC LINE項鍊，白金、鉑金、鑽石、藍寶石、紅寶石及瑪瑙，主石為一顆重約10.15克拉枕形切割藍寶石，約2億49,41萬3,000元。
（必放，另提供情境圖選用）GRAPHIC LINE項鍊，白金、鉑金、鑽石、藍寶石、紅寶石及瑪瑙，主石為一顆重約10.15克拉枕形切割藍寶石，約2億49,41萬3,000元。
可轉換不同配戴方式的SPORTY 5 BLACK & WHITE項鍊，白金、鑽石、紅漆及黑漆，約1621萬2,000元
可轉換不同配戴方式的SPORTY 5 BLACK & WHITE項鍊，白金、鑽石、紅漆及黑漆，約1621萬2,000元

珠寶 運動 香奈兒

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