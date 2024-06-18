免找代購！全家APP新增「比比昂日貨」專區 日清泡麵1元入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家會員於比比昂日貨賣場下單後最快48小時上飛機、5天抵達全家指定店舖，配送期間還可使用APP掌握即時貨態，提供消費者最順暢、便利的購物體驗。圖／全家便利商店提供
全家會員於比比昂日貨賣場下單後最快48小時上飛機、5天抵達全家指定店舖，配送期間還可使用APP掌握即時貨態，提供消費者最順暢、便利的購物體驗。圖／全家便利商店提供

全家便利商店搶攻跨境網購商機，與PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」合作，即日起「比比昂日貨」專區正式進駐全家會員APP，讓大家網購日貨免另外下載APP，還能一鍵串接全家會員註冊，更享有下單後最快48小時上飛機、5天抵達全家超過4,200間店舖的快速到貨服務。

全家APP比比昂日貨專區主打3大亮點，包括滿999元免國際運費、全家超取限時免運、週週爆品最低1元起，首週獻上日本泡麵界霸主日清的招牌「NISSIN咚兵衛豆皮烏龍麵」，限時特價只要1元即可入手。「比比昂日貨」專區也特別根據全家會員喜好規劃出「日本家政女王」、「日本藥妝店一次購足」、「日本秘書精選伴手禮」、「日本精選100品」共4大主題選品推薦，還可享有超低優惠價。

歡慶服務新上線，即日起至7月31日全家APP專屬比比昂日貨賣場將於每週推出日本爆品1元起獨家優惠，搭配「全家FUN心取」活動，下單選擇全家取貨，6月30日前完成再送Fami!ce霜淇淋29元優惠券，6月23日前加碼贈送50元全家購物金。

6月底前「全家FUN心取」推出取貨活動，會員至全家完成包裹取件，即可於APP酷碰券獲得Fami!ce特價29元優惠券，6月18日至6月23日加碼送50元購物金。圖／全家便利商店提供
6月底前「全家FUN心取」推出取貨活動，會員至全家完成包裹取件，即可於APP酷碰券獲得Fami!ce特價29元優惠券，6月18日至6月23日加碼送50元購物金。圖／全家便利商店提供
即日起起比比昂日貨賣場將進駐全家會員APP首頁，消費者登入全家會員即可一鍵註冊，進入專屬賣場遊逛體驗，輕鬆購買日本直送商品。圖／全家便利商店提供
即日起起比比昂日貨賣場將進駐全家會員APP首頁，消費者登入全家會員即可一鍵註冊，進入專屬賣場遊逛體驗，輕鬆購買日本直送商品。圖／全家便利商店提供

日本 烏龍麵 網購

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