免找代購！全家APP新增「比比昂日貨」專區 日清泡麵1元入手

自從天團Blackpink正式宣布不再與YG娛樂續個人約之後，四人的一舉一動都備受關注，而除了ROSÉ之外其他三位成員皆已成立個人公司經營個人演藝活動，直到近期傳出將成為朴寶劍、太陽、SOMI等人的師妹。不僅如此，ROSÉ的好消息再添一樁，那就是PUMA宣布邀請她擔任全球品牌大使，隨之曝光的美照，再度辣暈粉絲！

2024-06-17 16:59