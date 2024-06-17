SRF輔導團今召開行前會 2個月完成66家體檢

為強化製造及使用的管理，環境部今天邀集跨領域專家學者組成固體再生燃料（SRF）SRF營運體檢輔導及召開行前會議，預計以2個月左右的時間完成全國49家製造廠及17家使用廠的體檢，並於今年8月底或9月初提出體檢報告書，SRF管理辦法也將在體檢報告完成後的3個月內提出。

環境部表示，為解決事業廢棄物處理問題，減輕大型焚化爐處理負荷，我國參考歐洲、日本等先進國家發展趨勢，將可燃性一般事業廢棄物經過篩選、破碎及混拌等分流處理製成SRF，作為鍋爐替代燃料並減少排碳。針對過去外界質疑管理強度等問題，環境部已於2024年3月22日完成修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，強化審查制度及管理規範。

環境部長彭啓明指出，環境部成立SRF營運體檢輔導團就是要務實面對問題並提出解方，本次邀請廢棄物管理及資源循環、大氣環境、環境管理及環境檢測等跨領域專家學者共同參與輔導作業，於今天召開行前會議，說明全國SRF49家製造廠及17家使用廠現況及體檢規劃，後續將透過逐廠訪視、檢查及輔導，診斷問題及提供改善建議，協助SRF製造廠及使用廠均能符合相關法令規範，並預計在8月底或9月初提出體檢報告書。

彭啓明表示，環境部也將持續檢討整合相關規定，在體檢報告完成後的3個月內提出SRF管理辦法，並研議運用數位化工具強化管理。後續將盤點SRF營運動態及效益，預計在今年底前完成SRF白皮書；中長期則促進業界自行組成聯盟，從製造到使用建立完整的自律規範，建構SRF轉廢為能良好的環境，減少民眾疑慮及維護環境品質。