Blackpink ROSÉ成為PUMA全球品牌大使 形象美照辣秀纖腰！

自從天團Blackpink正式宣布不再與YG娛樂續個人約之後，四人的一舉一動都備受關注，而除了ROSÉ之外其他三位成員皆已成立個人公司經營個人演藝活動，直到近期傳出將成為朴寶劍、太陽、SOMI等人的師妹。不僅如此，ROSÉ的好消息再添一樁，那就是PUMA宣布邀請她擔任全球品牌大使，隨之曝光的美照，再度辣暈粉絲！

屬於高冷氣質的ROSÉ更是搶先在自己社群平台上曝光拍攝的形象短片，讓人十分意外，而她也與天后Rihanna、A$AP Rocky、Dua Lipa等人齊名同為PUMA全球品牌大使。對於代言一事，ROSÉ也說「我非常開心能夠加入PUMA這個大家庭，迫不及待想讓粉絲們一起加入我與PUMA攜手合作的全新篇章」。而首波形象美照釋出，以機場為背景，可以看到ROSÉ身穿復古運動外套，搭配短上衣秀出纖腰，而腳踩的正是PUMA近期熱銷的Palermo鞋款，透過其獨特風格魅力詮釋這雙經典低筒德訓鞋。值得一提的是PUMA繼男團NCT、女團IVE之後，再度邀請K-POP明星擔任形象大使一職。

新人團體BABYMONSTER即將來台舉辦見面會，adidas Originals從即日起到6月30日於全台5間直營門市推出驚喜活動，有機會抽中見面會門票，以及限量成員們簽名商品。圖／adidas Originals提供

不只PUMA有Blackpink ROSÉ來加持，adidas Originals的全球合作夥伴，也是韓國怪物新人團體BABYMONSTER即將來台舉辦見面會。作為本次合作夥伴，adidas Originals從即日起到6月30日於全台5間直營門市推出驚喜活動，邀請粉絲至店上指定拍照區域打卡並加入adiclub會員，即有機會抽中見面會門票，以及限量成員們簽名商品。

Blackpink成員ROSÉ成為PUMA全球品牌大使，形象美照也曝光。圖／PUMA提供

Blackpink成員ROSÉ成為PUMA全球品牌大使，形象美照也曝光。圖／PUMA提供

Blackpink成員ROSÉ成為PUMA全球品牌大使，形象美照也曝光。圖／PUMA提供

Blackpink成員ROSÉ成為PUMA全球品牌大使，形象美照也曝光。圖／PUMA提供

Blackpink成員ROSÉ成為PUMA全球品牌大使，形象美照也曝光。圖／PUMA提供