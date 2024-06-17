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赴美申請ESTA改用APP 可加強隱私與安全

中央社／ 台北17日電

台灣旅客到美國都要申請旅行授權電子系統 （ESTA），美國旅遊推展協會會長唐靜儀今天說，建議旅客可以改用ESTA的行動APP申請，可加強隱私與安全保障。

根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年截至4月，台灣旅客赴達11萬2272人次，較去年同期成長25%。

唐靜儀認為，隨著達美航空、中華航空、星宇航空鎖定西雅圖的航點市場，陸續開航西雅圖，今年下半年航班運能較2019年增加20%，顯示台美旅遊前景相當看好。

由於目前赴美要申請旅行授權電子系統（ESTA），但不少旅客常常不慎點入第3方公司導致被收取額外手續費。唐靜儀建議旅客，善用針對41個免簽證計劃（VWP）國家旅客的ESTA行動APP。

唐靜儀說，ESTA的APP可以透過手機、平板申請，並提供包含繁體中文等24種語言，且還針對台灣旅客提供用戶指南，旅客也可以增加隱私跟安全保障。

美國 西雅圖

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