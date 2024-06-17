macOS Sequoia「iPhone鏡像功能」太好用！一鍵快速連線 購物、玩手遊都難不倒

蘋果WWDC 2024開發者大會發表了macOS Sequoia，其中最受到矚目、大家最好奇的Mac新功能當屬「iPhone鏡像輸出」，讓用戶可以在Mac上直接檢視自己的手機桌面，並透過觸控板，或是藍牙滑鼠、鍵盤來操作iPhone上幾乎所有功能，就連音訊也能播放，甚至可以直接從Mac上檢視和回覆iPhone上的通知、剪下Mac內容貼入手機上的App中。於此同時，iPhone本身還是保持鎖定狀態，確保不會被其他人看到內容或取用。

其實macOS Sequoia的iPhone「鏡像輸出」功能，就是原本蘋果裝置間「接續互通」功能的再延伸，將裝置更新到iOS 18與macOS Sequoia之後，電腦桌面Dock上就會出現iPhone圖示，當iPhone位於藍牙連線範圍之內的距離，點一下圖示就會立刻連接，讓用戶透過Mac直接存取操控。

iPhone鏡像輸出時，畫面上呈現的自訂背景圖片和圖示也都像在iPhone上操作一樣，使用者可以在主畫面上透過Mac觸控板滑動、開啟並瀏覽任何喜愛的App，或透過鍵盤進行輸入，而手機上收到的通知也會整合在Mac的通知中心裡出現，直接在通知中心點開也會自動跳轉進行回應。支援橫式顯示，這對手遊族簡直一大福音。另外，剪下貼上功能也相當令人期待，能流暢地在iPhone和Mac之間拖放檔案、照片、影片等內容，而不需要另外操作AirDrop。

唯一有限制的是相機功能，用戶無法在鏡像模式下直接開啟iPhone相機，另外，銀行類有較高安全規範認證的App也可能會無法使用。在連線的狀態下，iPhone上會有通知顯示目前已在Mac上使用，當拿起手機解鎖畫面，也會立即解除與Mac的連線狀態，確保使用者的隱私安全。