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macOS Sequoia「iPhone鏡像功能」太好用！一鍵快速連線 購物、玩手遊都難不倒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
macOS Sequoia支援iPhone「鏡像輸出」功能，一鍵快速連線，即可透過Mac直接操作iPhone，打造更巧妙的「接續互通」體驗。圖／蘋果提供
macOS Sequoia支援iPhone「鏡像輸出」功能，一鍵快速連線，即可透過Mac直接操作iPhone，打造更巧妙的「接續互通」體驗。圖／蘋果提供

蘋果WWDC 2024開發者大會發表了macOS Sequoia，其中最受到矚目、大家最好奇的Mac新功能當屬「iPhone鏡像輸出」，讓用戶可以在Mac上直接檢視自己的手機桌面，並透過觸控板，或是藍牙滑鼠、鍵盤來操作iPhone上幾乎所有功能，就連音訊也能播放，甚至可以直接從Mac上檢視和回覆iPhone上的通知、剪下Mac內容貼入手機上的App中。於此同時，iPhone本身還是保持鎖定狀態，確保不會被其他人看到內容或取用。

其實macOS Sequoia的iPhone「鏡像輸出」功能，就是原本蘋果裝置間「接續互通」功能的再延伸，將裝置更新到iOS 18與macOS Sequoia之後，電腦桌面Dock上就會出現iPhone圖示，當iPhone位於藍牙連線範圍之內的距離，點一下圖示就會立刻連接，讓用戶透過Mac直接存取操控。

iPhone鏡像輸出時，畫面上呈現的自訂背景圖片和圖示也都像在iPhone上操作一樣，使用者可以在主畫面上透過Mac觸控板滑動、開啟並瀏覽任何喜愛的App，或透過鍵盤進行輸入，而手機上收到的通知也會整合在Mac的通知中心裡出現，直接在通知中心點開也會自動跳轉進行回應。支援橫式顯示，這對手遊族簡直一大福音。另外，剪下貼上功能也相當令人期待，能流暢地在iPhone和Mac之間拖放檔案、照片、影片等內容，而不需要另外操作AirDrop。

唯一有限制的是相機功能，用戶無法在鏡像模式下直接開啟iPhone相機，另外，銀行類有較高安全規範認證的App也可能會無法使用。在連線的狀態下，iPhone上會有通知顯示目前已在Mac上使用，當拿起手機解鎖畫面，也會立即解除與Mac的連線狀態，確保使用者的隱私安全。

目前在macOS Sequoia開發者測試版中，還沒辦法調整鏡像輸出的螢幕尺寸大小，但據了解，之後正式版本將可以自行放大縮小調整，讓用戶在操作時iPhone App時可更隨心所欲。

Mac會同步iPhone通知，讓使用者能直接在Mac上瀏覽並回覆。圖／蘋果提供
Mac會同步iPhone通知，讓使用者能直接在Mac上瀏覽並回覆。圖／蘋果提供
macOS Sequoia透過 iPhone「鏡像輸出」將「接續互通」功能加以延伸，打造全新視訊會議和生產力工具，更透過一系列精彩作品，帶來更沉浸的遊戲體驗。圖／蘋果提供
macOS Sequoia透過 iPhone「鏡像輸出」將「接續互通」功能加以延伸，打造全新視訊會議和生產力工具，更透過一系列精彩作品，帶來更沉浸的遊戲體驗。圖／蘋果提供
iPhone「鏡像輸出」功能讓使用者能流暢的在iPhone和Mac之間拖放檔案、照片、影片等內容。圖／蘋果提供
iPhone「鏡像輸出」功能讓使用者能流暢的在iPhone和Mac之間拖放檔案、照片、影片等內容。圖／蘋果提供

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