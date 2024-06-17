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全球346瓶獨獻台灣 格蘭索48年雪莉單桶套組120萬落槌
位於蘇格蘭高地地區（Highlands）東北海岸的格蘭索（Glenglassaugh）酒廠，首次與羅芙奧在2024年春季拍賣中攜手合作，格蘭索首席調酒師Rachel Barrie也特地為此次拍賣再次造訪台灣，於羅芙奧春拍預賞會上親自引領眾多藏家，共同品嚐這款珍貴的格蘭索48年絕版雪莉單一桶裝麥芽蘇格蘭威士忌。
最終格蘭索48年單一桶裝麥芽蘇格蘭威士忌三瓶套組，搭配七天六夜百富門旗下酒廠的蘇格蘭參訪旅程，以新台幣120萬高價落槌，寫下威士忌史上一頁精彩篇章。
格蘭索48年單一桶裝麥芽蘇格蘭威士忌以復刻限定瓶型盛裝，全球僅有346瓶，是獨獻台灣的珍稀之作。該單一桶酒款以原桶強度裝瓶，酒精濃度44.1%，酒液蒸餾於1974年4月19日，之後全程在珍稀的西班牙高級Pedro Ximénez Puncheon雪莉桶中熟陳，於2023年裝瓶。
格蘭索48年單一桶裝麥芽蘇格蘭威士忌經歷長達48年的歲月沈浸，酒液洋溢奶油糖果揉合著濃郁糖漿及巧克力醬的香氣，伴隨香草和杏仁軟糖的香氣融合；入口時的酒漬香甜櫻桃感受，與水果蛋糕、棗子及杏仁結合帶來的口感尾韻，讓人彷彿活躍於夕陽漫漫的蘇格蘭海灣邊。格蘭索48年單一桶裝麥芽蘇格蘭，單瓶建議售價新台幣23萬8,888元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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