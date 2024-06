男團U:NUS帥氣現身站台American Tourister「夢幻顛倒車廂 」快閃店！

自即日起到6月23日為止,行李裝備品牌American Tourister選在信義區香堤廣場,打造期間快閃夢幻顛倒車廂,陳列了繽紛色系FRONTEC系列行李箱之外。開幕當日還邀請了人氣男團U:NUS到場力挺,體驗快樂旅行魅力,並與現場民眾近距離互動。

為呼應年度主題「Fun is Where You Take It」,American Tourister以上下顛倒的電車車廂作為概念,結合明亮又甜美色系打造了快閃「夢幻顛倒車廂」,呈現品牌一貫活潑俏皮的歡樂風格。整個快閃店就是一節上下顛倒的電車車廂,有著漂浮空中的座椅、旅行箱等,增添奇趣感,每一處都可愛又好拍。此外只要在現場打卡並分享美照到社群,American Tourister還會致贈一份夢幻冰淇淋,讓人一邊享受甜點,一邊和閨蜜、情人來場美好旅程。

自即日起到6月23日為止,行李裝備品牌American Tourister選在信義區香堤廣場,打造期間快閃夢幻顛倒車廂。圖/American Tourister提供

而在夢幻顛倒車廂中陳列的是American Tourister融合今年度流行趨勢,讓經典FRONTEC系列旅行箱推出包括杏紅、凍抹茶、元素藍等新色,同時帶來全新FRONTEC TRUNK箱,加厚尺寸更符合長途旅行需求。功能設計上,FRONTEC旅行箱和FRONTEC TRUNK系列皆採用1:9比例箱體,容量加大更能裝下旅行大量戰利品。其中19吋箱採前開式設計,搭配USB充電插孔和筆電立體收納空間,讓商務差旅輕鬆更方便。25、28 吋的則採上掀式設計,利於小空間飯店展開收納。內裡為rPET環保材質以及 Microban®抑菌科技打造,還搭載DuosafTM雙層防爆防盜拉鍊,給予行李雙倍保護。

男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖/American Tourister提供

男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖/American Tourister提供

男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖/American Tourister提供

活動期間,只要在現場打卡並分享美照到社群,American Tourister還會致贈一份夢幻冰淇淋。圖/American Tourister提供

American Tourister FRONTEC系列25吋行李箱,10,300元。圖/American Tourister提供

American Tourister FRONTEC系列19吋登機箱,8,700元。圖/American Tourister提供

American Tourister FRONTEC TRUNK系列28吋行李箱,13,000元。圖/American Tourister提供