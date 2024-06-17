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男團U:NUS帥氣現身站台American Tourister「夢幻顛倒車廂 」快閃店！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
人氣男團U:NUS帥氣現身American Tourister期間快閃夢幻顛倒車廂。圖／American Tourister提供
人氣男團U:NUS帥氣現身American Tourister期間快閃夢幻顛倒車廂。圖／American Tourister提供

自即日起到6月23日為止，行李裝備品牌American Tourister選在信義區香堤廣場，打造期間快閃夢幻顛倒車廂，陳列了繽紛色系FRONTEC系列行李箱之外。開幕當日還邀請了人氣男團U:NUS到場力挺，體驗快樂旅行魅力，並與現場民眾近距離互動。

為呼應年度主題「Fun is Where You Take It」，American Tourister以上下顛倒的電車車廂作為概念，結合明亮又甜美色系打造了快閃「夢幻顛倒車廂」，呈現品牌一貫活潑俏皮的歡樂風格。整個快閃店就是一節上下顛倒的電車車廂，有著漂浮空中的座椅、旅行箱等，增添奇趣感，每一處都可愛又好拍。此外只要在現場打卡並分享美照到社群，American Tourister還會致贈一份夢幻冰淇淋，讓人一邊享受甜點，一邊和閨蜜、情人來場美好旅程。

自即日起到6月23日為止，行李裝備品牌American Tourister選在信義區香堤廣場，打造期間快閃夢幻顛倒車廂。圖／American Tourister提供
自即日起到6月23日為止，行李裝備品牌American Tourister選在信義區香堤廣場，打造期間快閃夢幻顛倒車廂。圖／American Tourister提供

而在夢幻顛倒車廂中陳列的是American Tourister融合今年度流行趨勢，讓經典FRONTEC系列旅行箱推出包括杏紅、凍抹茶、元素藍等新色，同時帶來全新FRONTEC TRUNK箱，加厚尺寸更符合長途旅行需求。功能設計上，FRONTEC旅行箱和FRONTEC TRUNK系列皆採用1：9比例箱體，容量加大更能裝下旅行大量戰利品。其中19吋箱採前開式設計，搭配USB充電插孔和筆電立體收納空間，讓商務差旅輕鬆更方便。25、28 吋的則採上掀式設計，利於小空間飯店展開收納。內裡為rPET環保材質以及 Microban®抑菌科技打造，還搭載DuosafTM雙層防爆防盜拉鍊，給予行李雙倍保護。

男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖／American Tourister提供
男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖／American Tourister提供

男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖／American Tourister提供
男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖／American Tourister提供

男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖／American Tourister提供
男團U:NUS成員示範在American Tourister夢幻顛倒車廂拍攝帥氣照。圖／American Tourister提供

活動期間，只要在現場打卡並分享美照到社群，American Tourister還會致贈一份夢幻冰淇淋。圖／American Tourister提供
活動期間，只要在現場打卡並分享美照到社群，American Tourister還會致贈一份夢幻冰淇淋。圖／American Tourister提供

American Tourister FRONTEC系列25吋行李箱，10,300元。圖／American Tourister提供
American Tourister FRONTEC系列25吋行李箱，10,300元。圖／American Tourister提供

American Tourister FRONTEC系列19吋登機箱，8,700元。圖／American Tourister提供
American Tourister FRONTEC系列19吋登機箱，8,700元。圖／American Tourister提供

American Tourister FRONTEC TRUNK系列28吋行李箱，13,000元。圖／American Tourister提供
American Tourister FRONTEC TRUNK系列28吋行李箱，13,000元。圖／American Tourister提供

American Tourister FRONTEC TRUNK系列28吋行李箱，13,000元。圖／American Tourister提供
American Tourister FRONTEC TRUNK系列28吋行李箱，13,000元。圖／American Tourister提供

快閃 行李箱 車廂

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