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男團U:NUS帥氣現身站台American Tourister「夢幻顛倒車廂 」快閃店！
自即日起到6月23日為止，行李裝備品牌American Tourister選在信義區香堤廣場，打造期間快閃夢幻顛倒車廂，陳列了繽紛色系FRONTEC系列行李箱之外。開幕當日還邀請了人氣男團U:NUS到場力挺，體驗快樂旅行魅力，並與現場民眾近距離互動。
為呼應年度主題「Fun is Where You Take It」，American Tourister以上下顛倒的電車車廂作為概念，結合明亮又甜美色系打造了快閃「夢幻顛倒車廂」，呈現品牌一貫活潑俏皮的歡樂風格。整個快閃店就是一節上下顛倒的電車車廂，有著漂浮空中的座椅、旅行箱等，增添奇趣感，每一處都可愛又好拍。此外只要在現場打卡並分享美照到社群，American Tourister還會致贈一份夢幻冰淇淋，讓人一邊享受甜點，一邊和閨蜜、情人來場美好旅程。
而在夢幻顛倒車廂中陳列的是American Tourister融合今年度流行趨勢，讓經典FRONTEC系列旅行箱推出包括杏紅、凍抹茶、元素藍等新色，同時帶來全新FRONTEC TRUNK箱，加厚尺寸更符合長途旅行需求。功能設計上，FRONTEC旅行箱和FRONTEC TRUNK系列皆採用1：9比例箱體，容量加大更能裝下旅行大量戰利品。其中19吋箱採前開式設計，搭配USB充電插孔和筆電立體收納空間，讓商務差旅輕鬆更方便。25、28 吋的則採上掀式設計，利於小空間飯店展開收納。內裡為rPET環保材質以及 Microban®抑菌科技打造，還搭載DuosafTM雙層防爆防盜拉鍊，給予行李雙倍保護。
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