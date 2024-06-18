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找對椅子久坐也不麻 揮別盤腿腳痠麻、腰痠背痛！
不論到哪都喜歡盤腿坐？冥想打坐總因腳痠麻坐不住？盤腿坐身體容易前傾或彎腰駝背嗎？很多人說盤腿坐傷身體，但就是喜歡盤腿坐！該怎麼辦？
ＷＭ台客嚴選團隊分享許多客人有冥想、打坐需要久坐習慣，但卻苦尋不到合適的好椅子，經過多年研究開發出《好好坐盤腿椅》，3x3段多角度調整搭配90度椅背，打造舒適v型曲線，不論是冥想、打坐、追劇及工作，盤再久都不麻。
3x3段多角度調整，讓雙腿內旋轉角度縮小，降地髖關節不適，一般盤腿時髖關節處於極限角度，雙腳都需往內旋轉90度，而好好坐盤腿椅椅墊3X3段多角度調整，能依照個人使用習慣調整最適合自己的角度！90度椅背，支撐腰背壓力，讓盤腿坐分散腰部壓力，也解決腹部無力容易彎腰駝背問題。
3x3段多角度調整搭配90度椅背打造舒適v型曲線，能支撐腰背臀腿，讓身體壓力不極限壓迫在哪一個身體部位，讓盤腿坐更健康更舒適，久坐不痠麻！
好好坐盤腿椅，搭配莫蘭迪配色，適合各種居家風格。邊角收納設計，不論是大空間還是租屋空間，都能輕鬆入手，符合大眾需求。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購63折，詳細資訊請見商品頁面查詢。
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