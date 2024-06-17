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3萬英尺日式美饌！星宇攜手「人形町今半」 7月起供應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
前菜由今半總店主廚親手操刀設計，端出和牛八幡捲、柔煮鮑魚等多道和食冷盤。圖／星宇航空提供
前菜由今半總店主廚親手操刀設計，端出和牛八幡捲、柔煮鮑魚等多道和食冷盤。圖／星宇航空提供

「星」食力再創高峰，星宇航空今日宣布獨家攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙；另日本「大阪」航點將於7月1日起提供頭等艙服務。

人形町今半開業於明治28年（1895年），超越一世紀的傳統壽喜燒懷石料理。星宇航空表示，此次合作首度登上3萬英尺的高空，星饗宴結合日式禪意融合出別具經典與創新的高空美饌。

星宇航空指出，本次與人形町今半共同為頭等及商務艙旅客，從先附（開胃前菜）、主菜到甜點研發專屬菜色，前菜由今半總店主廚親手操刀設計，端出和牛八幡捲、柔煮鮑魚等多道和食冷盤。

主菜嚴守人形町今半的美味堅持，選用特極黑毛和牛和時令高品質食材，將壽喜燒懷石料理原封不動的呈現在3萬英尺高空，搭配溫泉蛋將舞出新滋味。

飯後甜點則是小倉紅豆抹茶冰淇淋聖代，搭配一壺日式煎茶及精選季節水果，完美的呈現傳統料理與創新服務，讓每位旅人透過味道感受日本的盛夏時光。

星宇航空表示，自創立以來秉持著提供高品質的服務初衷，也透過創新的理念在機上服務用品、餐飲等規畫都挑選各界優異的品牌進行合作，受到諸多正評及肯定。

星宇航空以主力機型A350執飛各大重點城市，嶄新客艙搭配米其林星級料理、傳統與創新結合的美食饗宴，同時，即日起正式開賣台北-大阪航線頭等艙服務，並於7月1日起提供服務。

星宇航空以主力機型A350執飛各大重點城市，即日起正式開賣台北-大阪航線頭等艙服務，並於7月1日起提供服務。圖／星宇航空提供
星宇航空以主力機型A350執飛各大重點城市，即日起正式開賣台北-大阪航線頭等艙服務，並於7月1日起提供服務。圖／星宇航空提供
商務艙-人形町今半黒毛和牛肩胛喜燒。圖／星宇航空提供
商務艙-人形町今半黒毛和牛肩胛喜燒。圖／星宇航空提供
「人形町今半」人形町本店總料理長-青木勝利(左)副總料理長-坂本孝（右）。圖／星宇航空提供
「人形町今半」人形町本店總料理長-青木勝利(左)副總料理長-坂本孝（右）。圖／星宇航空提供
頭等艙-壽喜燒懷石料理。圖／星宇航空提供
頭等艙-壽喜燒懷石料理。圖／星宇航空提供
頭等艙-小倉紅豆抹茶冰淇淋聖代。圖／星宇航空提供
頭等艙-小倉紅豆抹茶冰淇淋聖代。圖／星宇航空提供
星宇航空以主力機型A350執飛各大重點城市，即日起正式開賣台北-大阪航線頭等艙服務，並於7月1日起提供服務。圖／星宇航空提供
星宇航空以主力機型A350執飛各大重點城市，即日起正式開賣台北-大阪航線頭等艙服務，並於7月1日起提供服務。圖／星宇航空提供
日本料理名店閃耀登場！星宇航空獨家攜手 東京百年壽喜燒「人形町今半」。圖／星宇航空提供
日本料理名店閃耀登場！星宇航空獨家攜手 東京百年壽喜燒「人形町今半」。圖／星宇航空提供

料理 日本 星宇

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