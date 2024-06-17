門票是道德議題只能「銅板價」？台灣美術館的價格難題

五月開幕的富邦美術館，因為1200元的入場門票(可看雙展)刷新台灣美術館門票天花板，遭「典藏」雜誌社社長簡秀枝質疑不合理，認為美術館享容積獎勵，「略作回饋並非強求」，引發網路熱烈討論。富邦隨後推出500元的單展門票優惠。全世界的美術館都面臨成本上漲的壓力，能不能在票價上反映成本？還是設法籌措其他財源，保持親民票價「回饋社會」？「門票定價」成為疫後美術館新挑戰。

媒體質疑，連羅浮宮的一般門票也不到17歐元（約台幣600元）。然而這其實是疫前價格，羅浮宮票價已從一月起漲至22歐元(約800元台幣）。羅浮宮發表聲明表示，此一調漲是應對能源成本上漲的問題，並為某些族群（例如18歲以下、教師）免費入場提供資金。

因應人力物價、運輸成本的飆漲，美國博物館更早在2022年湧現第一波調漲。紐約大都會博物館率先將票價一口氣調至30美元(約970台幣)，之後紐約MOMA、惠特尼美術館、費城藝術博物館、芝加哥藝術博物館，洛杉磯自然歷史博物館等紛紛效法，不包括特展的30美元入場門票，幾乎已成美國美術館/博物館的公定價。這些博物館多為領有政府補助的公營美術館，跟富邦的私人美術館定位不同。

曾擔任故宮、北美館館長的北師美術館創辦人林曼麗認為，美術館票價是一件「專業又複雜」的事，美術館無法完全遵循商業模式，「它必須有社會責任」；但若要永續經營，也不能完全不理會成本。她認為美術館可讓票價適度「反映成本」，但可以做更精準的分眾，就像羅浮宮向遊客收取較高費用，但對學生採免費。她以安藤忠雄設計的巴黎皮諾私人美術館為例，一般門票是14歐元，但18到26歲的青年可免費申請成為會員，每天下午4時後免費參觀。

亞大附屬現代美術館館長、南美館前館長潘襎則認為，新世代的美術館不能只強調教育推廣，也應該視博物館為文化觀光的一環，讓門票票價反映美術館的品質與競爭力。如果有人質疑美術館的定價，他認為美術館應該提升服務讓觀眾覺得「值回票價」，而不是降價以求。

「博物館應該免費，這是一種道德義務。」這是2022年紐約MOMA博物館館長葛林(Glenn Lowry)的名言，但如今MOMA的入場門票已來到30美元。然而在台灣，博物館票價迄今仍是「道德議題」，每次調漲總是引發批評聲浪。相較於美國公營美術館的千元票價，台灣公營美術館標準門票最貴的是南美館的200元，北美館與台博館甚至只要30元「銅板價」。

大英博物館多年來不收門票，為人所津津樂道。但其實大英長年仰仗企業贊助，其中最大金主是引發環境汙染爭議的石油公司，造成大英近年頻受環保團體潑漆與蛋洗，早有人呼籲大英應該靠收取門票自力更生、不能再仰仗黑心金主。

去年大英爆發藏品失竊、策展人監守自盜等醜聞。有一派人士認為是大英長期走免費「公益路線」、導致策展人薪水偏低、博物館也缺錢為上百萬件藏品編目建檔，呼籲大英啟動售票制的呼聲再起。據了解，大英博物館策展人的平均年薪為31000 英鎊，比倫敦教師的平均年薪低 6000 英鎊。

史博館整修後門票從30元調到80元，也曾引發討論。史博館館長王長華認為公營博物館／美術館使用政府經費，應該要讓民眾「逛得起」，但票價要是否要低到「銅板價」值得討論。她認為，在這個「價格往往等於價值」的時代，過度低廉的票價會讓民眾低估博物館的價值。「收費」其實也是博物館和觀眾對話的方式，和品質成正比的收費會給予館員更多的「自我檢視與評量」，鞭策出更貼近觀眾的博物館組織文化。