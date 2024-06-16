大金連續8年入選《全球品牌價值500強》 創業百年獲獎不斷

國際品牌價值研究機構Brand Finance與《The Banker》雜誌合作公布「2024年全球品牌價值500強」調查中，DAIKIN大金工業以第336位再次入選全球品牌價值500強榜單，較2023年躍升39位。這更是大金連續第8年入選該榜單，充分印證了大金出色穩健的營運發展能力和卓越的品牌綜合實力。也在世界經濟論壇中，連續獲選為「世界最具永續經營可能之100家企業─Global 100」。大金空調在技術創新、產品研發、專業服務、人才培育等各環節，都已成為日本，以及全球同類型企業學習與觀摩的典範。

自2010年，日本大金工業在空調事業領域取得了全球第一的銷售額。截至2024年3月的銷售額達到4兆3,953億日圓，日本大金30年來大幅成長約12倍。在大金工業創業100周年紀念儀式上，井上禮之會長表示：「在下一個100年裡，我們必須決定我們將做什麼、為世界提供什麼價值，並且執行。」

身為全球變頻領導者，大金空調自我挑戰，在環保、科技、省能源、商業設計、健康品質與品牌形象等，近年來屢獲日、義、法、英、澳、美等各國空調大獎肯定。產品設計方便，也多次榮獲iF設計獎、紅點產品設計獎、日本Good Design Award優良設計獎等東西方設計業界一致肯定。

日本大金專營空調產品，以六大核心技術，包括直流變頻、壓縮機、冷媒技術、多聯控制技術、氣流靜音技術、風扇技術等，都是大金特別研發的技術結晶，從節能省電、舒適到智能控制，全方面滿足消費者對空調的需求及想像。

大金空調身為全球空調產業龍頭，並且為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。為減少空調所使用的冷媒、造成的溫室氣體排放，持續創新相關技術之外，並構築先進的冷媒生態循環。

大金空調獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性，全球已經減少2億6千萬噸二氧化碳排放，為全球減緩暖化作出了巨大的貢獻，並持續朝「2050年邁向碳中和」之目標邁進。

和泰大金董事長蘇一仲表示：「2024年為大金工業創業一百周年，經過了漫長的歲月考驗，現今市值在日本的機械產業排名第一。這樣的卓越來自於一條龍垂直整合，擁有先進研發的核心技術，更對環境永續有許多創舉，如無償分享R32新世代環保冷媒專利，堅持作對的事情。」