大金連續8年入選《全球品牌價值500強》 創業百年獲獎不斷

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
和泰大金董事長蘇一仲（中）表示：「大金工業的卓越來自於一條龍垂直整合，擁有先進研發的核心技術，更對環境永續有許多創舉。」圖／大金空調提供
和泰大金董事長蘇一仲（中）表示：「大金工業的卓越來自於一條龍垂直整合，擁有先進研發的核心技術，更對環境永續有許多創舉。」圖／大金空調提供

國際品牌價值研究機構Brand Finance與《The Banker》雜誌合作公布「2024年全球品牌價值500強」調查中，DAIKIN大金工業以第336位再次入選全球品牌價值500強榜單，較2023年躍升39位。這更是大金連續第8年入選該榜單，充分印證了大金出色穩健的營運發展能力和卓越的品牌綜合實力。也在世界經濟論壇中，連續獲選為「世界最具永續經營可能之100家企業─Global 100」。大金空調在技術創新、產品研發、專業服務、人才培育等各環節，都已成為日本，以及全球同類型企業學習與觀摩的典範。

自2010年，日本大金工業在空調事業領域取得了全球第一的銷售額。截至2024年3月的銷售額達到4兆3,953億日圓，日本大金30年來大幅成長約12倍。在大金工業創業100周年紀念儀式上，井上禮之會長表示：「在下一個100年裡，我們必須決定我們將做什麼、為世界提供什麼價值，並且執行。」

身為全球變頻領導者，大金空調自我挑戰，在環保、科技、省能源、商業設計、健康品質與品牌形象等，近年來屢獲日、義、法、英、澳、美等各國空調大獎肯定。產品設計方便，也多次榮獲iF設計獎、紅點產品設計獎、日本Good Design Award優良設計獎等東西方設計業界一致肯定。

日本大金專營空調產品，以六大核心技術，包括直流變頻、壓縮機、冷媒技術、多聯控制技術、氣流靜音技術、風扇技術等，都是大金特別研發的技術結晶，從節能省電、舒適到智能控制，全方面滿足消費者對空調的需求及想像。

大金空調身為全球空調產業龍頭，並且為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。為減少空調所使用的冷媒、造成的溫室氣體排放，持續創新相關技術之外，並構築先進的冷媒生態循環。

大金空調獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性，全球已經減少2億6千萬噸二氧化碳排放，為全球減緩暖化作出了巨大的貢獻，並持續朝「2050年邁向碳中和」之目標邁進。

和泰大金董事長蘇一仲表示：「2024年為大金工業創業一百周年，經過了漫長的歲月考驗，現今市值在日本的機械產業排名第一。這樣的卓越來自於一條龍垂直整合，擁有先進研發的核心技術，更對環境永續有許多創舉，如無償分享R32新世代環保冷媒專利，堅持作對的事情。」

和泰興業早自1992年代理DAIKIN以來，率先導入分離式空調、定頻進化到變頻技術。未來將持續透過直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏、IAQ室內空氣品質四大領域，以智慧控制、高效節能、潔淨舒適三大產品主軸，提供一站式滿足的全方位服務。並持續以提供環境與空氣新價值，實現永續社會與公司成長的目標。台灣市場與全球同步，全方位以卓越的綠色創新產品，攜手各大企業及消費者為節能跟減碳做出貢獻，疼惜台灣、地球與咱的未來。

Brand Finance與《The Banker》雜誌合作公布「2024年全球品牌價值500強」調查中，DAIKIN大金工業以第336位再次入選全球品牌價值500強榜單。圖／大金空調提供
Brand Finance與《The Banker》雜誌合作公布「2024年全球品牌價值500強」調查中，DAIKIN大金工業以第336位再次入選全球品牌價值500強榜單。圖／大金空調提供
大金空調2024年新品橫綱Y系列。圖／大金空調提供
大金空調2024年新品橫綱Y系列。圖／大金空調提供

品牌 日本

延伸閱讀

經長稱「電價非越便宜越好」 藍委疑：為再漲電價打預防針？

抓漏電幫修繕！免費社區管家當紅 幫忙居家換然一新

受困52度機艙「宛如烤箱」！波音客機起飛前冷氣故障 機師一度想照飛釀恐慌

全國電子「618購GO購」！限時推指定四大家電68折起、筆電58折起

相關新聞

大金連續8年入選《全球品牌價值500強》 創業百年獲獎不斷

國際品牌價值研究機構Brand Finance與《The Banker》雜誌合作公布「2024年全球品牌價值500強」調...

Pixel系列8大新功能登場 手機沒電也能定位尋找 這2款可搶先體驗Gemini Nano

Pixel 8系列、Pixel 8a跟Pixel Watch 2的用戶注意啦！Google宣布近期將推送一波Pixel新...

星冰樂入列！星巴克相約上班日 「第二杯折100元」

星巴克於明、後兩天，6月17、18日推出「相約上班日，第二杯折100元」優惠，

向自然致敬 法國畫家Gilbert Medam首次在中友重磅展出

中友時尚藝廊年度重磅展覽推出《大地交響曲-吉伯特‧梅丹個展》，邀請走遍世界各地的法國藝術家吉伯特‧梅丹Gilbert M...

迎618購物節 HAPPY GO狂撒15萬點首推跨境電商新服務

迎接一年一度618電商購物節開打，遠百旗下HAPPY GO持續跨足國際市場，推出跨境電商新服務，首度攜手韓國知名指標性美...

Cold Stone「冰淇淋第2杯17元」！聯名怪物彈珠送虛寶

即日起至8月1日期間，COLD STONE首度與「怪物彈珠」跨界合作，限時推出2款聯名冰品與主題門市，購買新品還能獲得虛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。