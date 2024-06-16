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Pixel系列8大新功能登場 手機沒電也能定位尋找 這2款可搶先體驗Gemini Nano

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
只需按下快門，就能展現最上鏡的一面。圖／Google提供
只需按下快門，就能展現最上鏡的一面。圖／Google提供

Pixel 8系列、Pixel 8a跟Pixel Watch 2的用戶注意啦！Google宣布近期將推送一波Pixel新功能，更新包括AI、相機、娛樂、智慧家庭等功能，且車禍偵測新增支援Pixel Watch，讓Pixel用戶可以享受更多方便又好用的服務。

Pixel 8和Pixel 8a將支援Gemini Nano，用戶只要在裝置設定中選擇啟用開發人員選項，就可以即刻體驗這個專門為了在裝置端執行任務而打造的高效AI模型。

除了原本的無線鏡像功能，現在Pixel 8a、Pixel 8和Pixel 8 Pro裝置上只要使用USB-C將手機連接上電腦螢幕、顯示器等大螢幕，即可投放手機上的內容，出門在外不用複雜設定，即可方便地在大空間裡享受自己喜愛的電影或電視節目。

找不到手機太苦惱，現在即使是手機關機或電池沒電，「尋找我的裝置」功能也能幫助使用者定位手機，並且位置資料將經過加密，不會向Google洩漏隱私。

若是Pixel 6和後續機型的用戶，不用另外下載App，在通話紀錄的頁面中，輕觸幾下螢幕就能反向快速查詢陌生來電號碼。

拍照功能也有更新，Pixel 6和後續機型在開啟HDR+模式時，Pixel相機可以在按下快門時自動幫你找出最好的瞬間。 而Pixel 6 Pro、Pixel 7 Pro和Pixel 8 Pro的用戶拍照時，現在可以手動選擇使用哪一顆鏡頭來拍攝，更依照自己的想法拍出想要的照片效果。

另外，Pixel Watch也有更新，Pixel手機上的「車禍偵測」功能將在Pixel Watch 2上全新推出，即使是手機不在身邊時，也能為使用者帶來幫助。碰到嚴重車禍時，Pixel Watch 2會檢查你的狀況，如果你需要協助或未回覆，手錶就會自動撥打緊急救援服務電話。不只如此，車禍偵測功能會連動手錶上的「緊急分享」功能，在發生事故時，緊急聯絡人會收到通知並獲得你的當下位置。另外，「跌倒偵測」現在也能進一步偵測你在騎自行車時摔倒的意外。

透過全面更新的Google Home應用程式，使用Pixel Watch控制智慧家庭裝置將變得更簡單，在手錶上選擇Google Home中的「我的最愛」裝置，就可以快速開啟應用程式，來調整溫度、調暗燈光等。或透過Wear OS從錶面輕觸裝置捷徑，就可以控制智慧家庭裝置、調整設定。

Pixel 8系列讓你把更多娛樂內容帶到大螢幕。圖／Google提供
Pixel 8系列讓你把更多娛樂內容帶到大螢幕。圖／Google提供
Pixel Watch 2新增支援車禍偵測，也可在錶面上輕鬆控制智慧家庭裝置。圖／Google提供
Pixel Watch 2新增支援車禍偵測，也可在錶面上輕鬆控制智慧家庭裝置。圖／Google提供
內建功能助用戶快速查詢不明電話號碼。圖／Google提供
內建功能助用戶快速查詢不明電話號碼。圖／Google提供
在Pro系列機型上可以手動選取想要使用的鏡頭。圖／Google提供
在Pro系列機型上可以手動選取想要使用的鏡頭。圖／Google提供

Watch 手錶 車禍

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