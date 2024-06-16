星冰樂入列！星巴克相約上班日 「第二杯折100元」

星巴克於明、後兩天，6月17、18日推出「相約上班日，第二杯折100元」優惠，

活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯折價$100優惠。

活動以「最近的最愛是星冰樂，還是可愛的星沁爽？」為題，小編推薦「摩卡可可碎片星冰樂」，並強調可以更換成植物奶的口感更清爽，或者可嘗試「椰奶的柚子葡萄風味」。

此活動單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

活動詳情依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/4rObvD。