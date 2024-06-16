向自然致敬 法國畫家Gilbert Medam首次在中友重磅展出

中友時尚藝廊年度重磅展覽推出《大地交響曲-吉伯特‧梅丹個展》，邀請走遍世界各地的法國藝術家吉伯特‧梅丹Gilbert Medam，即日起至7月8日在中友百貨時尚藝廊舉辦個展，中友時尚藝廊首次以三展區的模式，一次將吉伯特近三年的74件精彩作品呈現給觀眾。

兼具畫家、音樂家、旅遊家等多重身份，一生遊歷超過20個國家、30個城市。此次展出主題「大地交響曲」，是吉伯特想向偉大的自然致上最高敬意，藝術家透過踏遍各城市，生活在不同環境，用想像而生的精彩創作，有如雲朵般的遊歷觀察世界，以純粹的想像展現無盡的創造力。

《大地交響曲-吉伯特‧梅丹個展》，中友百貨時尚藝廊首次以三展區的模式，一次將吉伯特近3年的74件精彩作品呈現給觀眾。其中，A棟12樓時尚藝廊展出27件大型作品，有6號到80號平面創作；A棟10樓創意平台及B棟10、12樓櫥窗展出47件微型創作。

吉伯特Gilbert Medam出生於突尼斯，在法國南部長大，多年來遊歷世界各地，擅於古典吉他演奏、音樂創作表演、微型藝術創作。

主要使用簡單的媒材，水彩、墨水、壓克力等創作，藝術家透過觀察各地自然風光、創作微小且複雜的作品，歌頌大自然永恆之美與神聖性，使觀展的顧客感受大自然變化之下新舊並存、變幻不可預測的矛盾共存體會，進而喚醒大眾重視環境自然保育的觀念。

一生遊歷無數國家，兼具畫家、音樂家、旅行家等多重身份的Gilbert Medam，展覽作品的概念以向大自然致上最高敬意為出發點。

其中「微型創作系列」的迷你尺寸8cmx6cm畫作(名片大小)，策展單位在現場貼心的配置放大鏡，讓觀眾看得更仔細，以多方視角感受藝術家的獨特創作風貌。

同時也在時尚藝廊打卡牆，用近5米的世界地圖完整的呈現吉伯特一生所走過的城市，以及在這些地方發生的事，並提供吉伯特的相關影音及專訪紀錄，能讓觀賞者更加了解藝術家的世界。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊首次策劃法國藝術家個展，是在一個偶然的機緣下接觸到吉伯特·梅丹的現場音樂表演，進而了解到他對藝術方面有更多的涉獵，便展開緊鑼密鼓的展覽策劃和邀約。

在他的作品中能感受到，透過長期的遊歷世界，不只是對不同地理環境的描繪，而是大量融入自己對環境生態永續的關懷，一一呈現在精采的創作裡。

簡聰政表示，中友百貨找到長期關心台灣野鳥生態的「社團法人台灣野鳥協會」。希望延續藝術家對環境永續的心，來支持同樣對環境付出關懷的人。並由吉伯特提供價值4.2萬元的作品「Vase of Flowers花瓶裡的花」，於此次展覽中進行義賣。

今天開幕茶會中，宣布由中友百貨購入列為館藏作品，所得義賣金額全數捐贈社團法人台灣野鳥協會，邀請大家為環保永續盡一份心力。