迎618購物節 HAPPY GO狂撒15萬點首推跨境電商新服務

迎接一年一度618電商購物節開打，遠百旗下HAPPY GO持續跨足國際市場，推出跨境電商新服務，首度攜手韓國知名指標性美妝選物店「OLIVE YOUNG」及淘寶網推出卡友專屬優惠活動，不用出國在家也可以獲得南韓直送美妝產品。

HAPPY GO表示，同時HAPPY GO APP還特別規劃「點點國際通」主題專區，為卡友量身打造一站式跨境購物服務，在6月18日當日更祭出限定618活動，只要是HAPPY GO App卡友即可參與三檔萬點快閃禮包任務，最高有機會將18000點帶回家，未來也持續提供點數差異化創新服務，打造跨品牌、跨通路、跨國境的大型點數經濟生態圈。

HAPPY GO表示，根據調查統計，共有3成卡友出國必買「異國美食」，其次則有2成卡友喜歡購買「保健食品」，因此HAPPY GO購賺點打造全新跨境購物服務，首度與韓國知名品牌「OLIVE YOUNG」合作，卡友只要透過HAPPY GO購賺點專屬連結下單，即可享有95折優惠，不論是韓國經典美食伴手禮還是熱門彩妝，都能一站式購足。

除了美妝品牌外，HAPPY GO購賺點更首次攜手集結保健食品、美食零食、家電產品等品牌的淘寶網，即日起至6月30日透過購賺點專屬連結下單，每筆訂單享有2%點數加碼優惠，最高還能獲得6%回饋。