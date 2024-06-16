Cold Stone「冰淇淋第2杯17元」！聯名怪物彈珠送虛寶
即日起至8月1日期間，COLD STONE首度與「怪物彈珠」跨界合作，限時推出2款聯名冰品與主題門市，購買新品還能獲得虛寶卡，有機會獲得寶珠、等級之書等不同虛寶。為慶祝新品上市，活動期間還有冰淇淋第2杯17元、桶裝買1送1等不同優惠方案。
本次聯名冰品「芒果Combo」，以「怪物彈珠」中的人氣角色「傲拉龍」和「傲拉妮」為主題，選用在地新鮮芒果製成的芒果果泥為基底，製成芒果冰淇淋，再拌入愛文芒果，放上小麻糬，最後再淋上芒果百香果醬，帶來酸甜的夏日氣息，每杯160元起。另款「戀戀哈密瓜」則是聯名角色「月下老人」選用哈密瓜風味冰淇淋，拌入哈密瓜果丁，再加入滑順鮮奶油，最後以草莓愛心餅乾裝飾，每杯160元起。還有季節限定「哈密瓜風味沾醬脆餅」同步登場。
活動期間凡點購任一款聯名新品，即贈虛寶卡1張，有機會抽中寶珠、等級之書、增增餅、任選鈴、體力罐、塔斯X、獸神玉等多項好禮，還有專屬冰淇淋紙杯與造型插卡，適合粉絲蒐集。
歡慶新品上市，6月17日可享「冰淇淋第2杯17元」。6月21日，Mine/Ours桶裝享買1送1。8月1日前天天完成LINE轉轉樂，有機會獲得小杯經典冰淇淋+原味脆餅券、中杯以上冰淇淋買1送1、桶裝買1送1或虛寶序號等不同贈禮。另外西門門市在活動期間，也將化身怪物彈珠主題門市，參與打卡活動，有機會獲得免費冰淇淋。
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