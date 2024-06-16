涼夏降溫好幫手！ARTISAN全域循環扇1台抵3台 嘉儀無線立扇可USB供電

過了端午氣溫瞬間飆高，潮濕悶熱的天氣讓人超煩躁，除了開變頻空調調節室內溫濕度，搭配循環扇、大廈扇更可促進全室空氣對流，節能又涼爽。

ARTISAN打造品牌首款全域循環扇，結合多向出風、5D大循環、獨立控風、低角度出風及流體力學聚風設計，3顆循環扇可獨立控風加上雙面多角度吹拂，可同時面向不同方向出風，創造對流環繞，60度左右擺頭及手動270度上下調整，精準調整喜愛的角度，扇葉以45度流體力學角度設計結合完美聚風的風道設計，感受風力、風距、風量三重提升，全域循環扇融入風扇、循環扇、塔扇等多功能合一，真正達到室內全循環。

另外，經典款雙層扇葉風扇也同步升級，藉由新增3D智能擺頭與風罩簡化2大特點，身處家中各個角落都能更加感受清新自然的純淨風感。

歡慶新品上市，ARTISAN 6月聯手台北東區Boven Café推出初夏店中店，可近距離欣賞2款新品簡約設計概念，同時享受清淨涼爽閱讀時光。現場掃QR Code直接下單可享有雙重優惠，可獲得品牌獨家贈禮電動清潔刷，以及500元購物金。

嘉儀企業今夏推出嘉儀KE直流變頻大廈扇KEF-241 B/G、3D擺頭無線節能立扇KEF-242共2款新品，搭配經典6大風扇系列產品，滿足消費者在不同居住環境、使用情境的各式需求。

其中12吋的3D擺頭無線節能立扇，擁有DC直流馬達，更看準用戶多元情境的電器使用需求，可使用行動電源供電，不受插座位置限制，無線移動時擁有更大靈活性。設有6段風量調節，強勁風一鍵切換功能，可遙控器操作，搭配上下、左右、3D擺頭角度和2段式高度調整，讓夏日涼快零死角。另外，更提供一般、自然、睡眠、循環4種風類模式，以及定時7小時自動關閉功能。