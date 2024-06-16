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健身減肥族注意！KIRIN一番搾零糖質啤酒 小7搶先上架
夏天來一杯冰涼的啤酒，暢快又消暑，但又擔心暢飲而下的高熱量，造成身體負擔？瞄準低負擔健康趨勢，台灣麒麟（KIRIN）首次在台推出限定商品「一番搾．零糖質啤酒」，主打無糖、低負擔，搭配上濃郁甘甜的麥香以及清爽不膩的口感，期待征服啤酒愛好者的味蕾。
新酒款500毫升版本即日起於7-Eleven搶先上架，單罐75元，三件79折；350毫升版本自7月10日起於於全家便利商店販售，單罐49元，三件79折。其餘通路將自7月中旬起陸續上架。
麒麟啤酒（KIRIN）「一番搾．零糖質啤酒」的產品開發員、日本麒麟控股飲料未來研究所的森下愛子表示：「好喝的啤酒由於使用了大量的麥芽，糖質也會隨之增高，在保有美味的同時實現零糖質其實是非常困難的一件事。而KIRIN在耗時5年、反覆350次以上的精心測試後，終於完成了好喝的零糖質啤酒。」
「一番搾．零糖質啤酒」採用了兩種特殊製法——「一番搾製法」與「糖質CUT製法」，美味的秘密在於採用「一番搾製法」，100%麥芽萃取第一道麥汁釀造，得以保留麥香的甘醇，造就不凡美味。而「糖質CUT製法」，精選麥芽並搭配麒麟特殊培育的釀造技術與發酵技術，讓啤酒在保有香醇下能夠去除掉酒液中的糖質。
在包裝設計方面，延續一番搾品牌系列既有的質感，限定商品「一番搾．零糖質啤酒」外觀上採用創新大膽的配色，以帶有高級感的寶藍色作為罐身主色，並佐以金色緞帶秀出品牌英文字樣，成為在架上讓人一眼就能注意到的獨特出眾存在。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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