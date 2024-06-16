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618買手機配件 犀牛盾滿千折250元CASETiFY最低8折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭載犀牛盾磁犀黑科技，雙倍磁犀力讓水壺與手機一拍即合。圖／犀牛盾提供
搭載犀牛盾磁犀黑科技，雙倍磁犀力讓水壺與手機一拍即合。圖／犀牛盾提供

618檔期手機配件品牌也跟風推優惠，犀牛盾即日起至6月18日線上訂單不限產品滿千現折250元優惠，除了可以趁機幫手機換上新的防護配件，犀牛盾更推薦大家入手獲得2024年德國紅點產品設計獎肯定的AquaStand磁吸水壺，搭載犀牛盾磁犀黑科技，超越原廠雙倍的磁犀力讓水壺與手機穩固吸附不掉落，既可以當作MagSafe兼容的手機支架，又是日常環保好幫手隨身水壺的創新實用設計。

AquaStand磁吸水壺近期除了推出輕巧版本的480ml中杯容量，以及子夜藍、貝殼灰2個沈穩百搭的新色，或可選擇多種圖款以及客製化設計。更全新推出AquaStand水壺隨行環 (磁吸水壺專用掛繩吊環)，內含1個水壺隨行環和2個掛鉤，由回收材料製成，堅實耐用，且簡單套上即可立即使用，讓水壺使用體驗更加便利和環保。

CASETiFY也從即日起至6月20日推出618優惠活動，凡於CASETiFY台灣官方網站與全台CASETiFY STUDiO品牌概念店購買指定商品，消費滿2,500元可享9折優惠、滿3,500元則享最低8折優惠。迎接旅遊旺季，CASETiFY最新推出MagSafe兼容車用無線充電器，強大的磁吸力可以讓手機安全穩固的吸附，並且擁有QiTech 2.0認證的15W最大穩定充電功率，多角度旋轉式球型支架，可按照駕駛需求調整至舒適的觀看角度，將手機和道路狀況一併掌握。

全新推出AquaStand水壺隨行環，簡單的設計一裝即可立即使用。圖／犀牛盾提供
全新推出AquaStand水壺隨行環，簡單的設計一裝即可立即使用。圖／犀牛盾提供
CASETiFY最新推出MagSafe兼容車用無線充電器。圖／CASETiFY提供
CASETiFY最新推出MagSafe兼容車用無線充電器。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出雪花白與櫻桃紅2種顏色的蝴蝶結手機吊飾。圖／CASETiFY提供
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品牌 無線充電

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