618買手機配件 犀牛盾滿千折250元CASETiFY最低8折起

618檔期手機配件品牌也跟風推優惠，犀牛盾即日起至6月18日線上訂單不限產品滿千現折250元優惠，除了可以趁機幫手機換上新的防護配件，犀牛盾更推薦大家入手獲得2024年德國紅點產品設計獎肯定的AquaStand磁吸水壺，搭載犀牛盾磁犀黑科技，超越原廠雙倍的磁犀力讓水壺與手機穩固吸附不掉落，既可以當作MagSafe兼容的手機支架，又是日常環保好幫手隨身水壺的創新實用設計。

AquaStand磁吸水壺近期除了推出輕巧版本的480ml中杯容量，以及子夜藍、貝殼灰2個沈穩百搭的新色，或可選擇多種圖款以及客製化設計。更全新推出AquaStand水壺隨行環 (磁吸水壺專用掛繩吊環)，內含1個水壺隨行環和2個掛鉤，由回收材料製成，堅實耐用，且簡單套上即可立即使用，讓水壺使用體驗更加便利和環保。