618「PXGo!全聯線上購」省很大 全支付當天最高回饋39%

響應電商盛事618購物節，「PXGo!全聯線上購」祭出爆殺商品優惠和多重活動機制，同步歡慶全支付達460萬會員，6月18日當天「隔日達」用全支付結帳，四重優惠累計最高回饋39%。全聯「小時達」6月16日、6月22日、6月23日連續2週末加碼，最高享有20%回饋。「分批取」618當天則是祭出消費滿1,000元贈1,000福利點，阪急麵包滿600贈600點，還有OFF COFFEE咖啡快閃買1送1，囤越多省越多。

全聯「隔日達」即日起至6月26日單筆消費滿1,500元折100元，使用PX Pay/全支付折後消費每滿1,500元再加碼贈1,000福利點。618當日限定，狂撒186元折價券，消費滿1,860元即可折抵。618午間快閃，12:00～12:59限定1小時，消費滿千加碼送618福利點。同場加映「夜貓領紅包」，6月17日晚上8點至6月18日凌晨2點，限時6小時夜貓折價券即領即用，滿999元折200元。隔日達箱購館指定商品即日起至6月18日下單滿699元贈700點，即日起至6月26日活動期間更祭出0元免運。

「隔日達」即日起至6月26日每週一居家指定商品滿額享9.5折優惠，廚房鍋具滿額最高折200元；週二家電舊換新，指定商品滿額最高折750元；週三全站活動滿額現折100元；美妝控鎖定週四下單，指定商品滿額享9.5折；週五保健食品囤好囤滿，指定品項滿額最高折200元；週六箱購衛生紙/成人、嬰兒紙尿褲/家清商品，滿1,000元享5%折抵；搭配新朋友首購，指定商品加入購物車即享優惠價再打7折。

618「小時達」也加入戰局，即日起至6月18日使用PX Pay/全支付單筆滿1,000元贈1,000限時福利點；週末再加碼，6月16日滿1,000元贈2,000限時福利點，等於20%回饋。6月每週四、五也推出「全民來抗漲」，每日11點限量發送50元爆品折價券，週週不同明星商品下殺銅板價。

6月19日至6月27日小時達再推出「快樂放暑價」活動，單筆消費滿1,000元，結帳輸入指定折扣碼「HISUMMER」現折100元；6月22日、23日輸入指定折扣碼「HAPPY220」消費滿1,500元折220元，再贈800限時福利點，同樣享有20%回饋。

不只「PXGo!全聯線上購」享優惠，即日起至6月27日上Uber Eats點全聯涼夏冰品、零食、換季消暑用品等近40款商品下殺5折起。