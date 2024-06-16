來自格蘭父子家族窖藏 全新高年份調和威士忌遠慕登場

享譽全球的百年威士忌家族格蘭父子（William Grant's & Sons）開啟珍藏60年的家族窖藏，以「遠慕（WILDMOOR）」為名，創作全新高年份調和威士忌，引領威士忌愛好者，踏上蘇格蘭｢入口．即是遼闊」探索征途。新系列即日起於全台正式上市，「遠慕21年」及「遠慕23年」，於全台特約菸酒專賣店搶先登台；「遠慕30年及40年」，於全台私藏酒窖限定販售。

「遠慕（WILDMOOR）」的故事始於60年前，格蘭父子家族成員走遍蘇格蘭各個角落，悉心挑選酒質佳、擁有獨特個性的威士忌。這為數龐大的高年份威士忌窖藏，被認為是世界上最頂級的私人珍稀窖藏之一。

格蘭父子總調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman），汲取近30年的製酒經驗，以蘇格蘭遼闊的地景為靈感，將珍貴的格蘭父子家族窖藏，打造成「遠慕（WILDMOOR）」系列。布萊恩．金斯曼表示：「對『遠慕WILDMOOR』，我有一個願景。 我們要用威士忌重現蘇格蘭遠方曠野中，原始壯麗、震攝心神的地景風貌。因為擁有自由進出格蘭父子家族窖藏的權利，我可以在龐大的家族窖藏中盡情探索；揉合我個人對於曠野風貌的深刻記憶，創作一系列高年份的調和威士忌，每一款遠慕都是對遼闊地貌的多重感官禮讚。」

其中，台灣限定的「遠慕21年 Heather Valley三桶熟成蘇格蘭威士忌」是布萊恩．金斯曼專為台灣市場量身打造。該酒款以石楠花盛開的蘇格蘭為靈感，調和低地區的穀物及斯貝賽區的麥芽威士忌。於三種不同的美國橡木桶中熟成的威士忌酒液經過調和，賦予這款威士忌濃郁橡木與香草氣息，甜美中帶溫和的辛香，建議售價3,500元。

此外，「遠慕23年 Ancient Moorland 雪莉風味桶麥芽威士忌」靈感源自蘇格蘭遼闊的高沼地（Moorland），調和了來自高地及斯貝賽區，於美國和歐洲橡木桶中熟成的麥芽威士忌，最後再經過Oloroso雪莉桶過桶熟成。酒色深邃，入口即可感受濃郁的橡木、香草風味，伴隨柔和的雪莉酒香甜和辛香，建議售價6,800元。

「遠慕30年Rugged Coast雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」靈感源自蘇格蘭西部海岸線，海風、拍打的浪濤與泥煤風味。煙燻與杏桃、桃子、李子風味，帶來綿長的尾韻。大膽的風味層次中，細細品嘗絲絲煙燻的同時，享受由Oloroso雪莉桶過桶帶來的香甜雪莉酒風味，建議售價13,600元。

「遠慕40 年Black Mountain PX雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」靈感來自蘇格蘭北部高山之巔。總調酒師親選稀有的高年份穀物威士忌、高地區的麥芽威士忌及已關廠酒廠的酒液調和後，以頂級PX雪莉桶過桶再次熟成，成就深邃濃郁的風味層次，建議售價29,100元。