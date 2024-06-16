獨／人氣巴斯克蛋糕「摸摸桃子」熄燈！10款品項40元起

喜歡吃甜點的民眾，要好好把握機會！鄰近台北捷運雙連站的日式甜點店「摸摸桃子洋菓子」近日宣佈，由於人手不足，將於7月14日結束營業。為感謝消費者支持，即日起部份菜單以開店時的價格提供，其中招牌的「No.1巴斯克起司蛋糕」，單片降為90元、6吋580元，其他如「肉桂捲」為70元、「貓舌餅乾」則為40元。

2020年創立的「摸摸桃子洋菓子」，由過去在日本、台灣經營酒吧，並具有法式料理背景的昆昌宏創立，標榜使用菲力鮮奶油乳酪、美國加州鮮奶油乳酪、法國依思尼白乳酪等食材，搭配法國諾曼第鮮奶油、日本本和香糖等素材，以熟練的技術，提供多樣化的甜點。包括有多款各具特色與口味的巴斯克蛋糕，還有法式巧克力蛋糕、抹茶蛋糕等品項，其中又以巴斯克蛋糕最具代表性。儘管店面不大，但仍成為許多甜點愛好者的口袋名單。