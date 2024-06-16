快訊

宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／人氣巴斯克蛋糕「摸摸桃子」熄燈！10款品項40元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摸摸桃子洋菓子。圖／擷取自摸摸桃子洋菓子 Gâteau de momochee 粉絲頁
摸摸桃子洋菓子。圖／擷取自摸摸桃子洋菓子 Gâteau de momochee 粉絲頁

喜歡吃甜點的民眾，要好好把握機會！鄰近台北捷運雙連站的日式甜點店「摸摸桃子洋菓子」近日宣佈，由於人手不足，將於7月14日結束營業。為感謝消費者支持，即日起部份菜單以開店時的價格提供，其中招牌的「No.1巴斯克起司蛋糕」，單片降為90元、6吋580元，其他如「肉桂捲」為70元、「貓舌餅乾」則為40元。

2020年創立的「摸摸桃子洋菓子」，由過去在日本、台灣經營酒吧，並具有法式料理背景的昆昌宏創立，標榜使用菲力鮮奶油乳酪、美國加州鮮奶油乳酪、法國依思尼白乳酪等食材，搭配法國諾曼第鮮奶油、日本本和香糖等素材，以熟練的技術，提供多樣化的甜點。包括有多款各具特色與口味的巴斯克蛋糕，還有法式巧克力蛋糕、抹茶蛋糕等品項，其中又以巴斯克蛋糕最具代表性。儘管店面不大，但仍成為許多甜點愛好者的口袋名單。

近期，摸摸桃子洋菓子發布公告，指出因人手不足，決定於7月14日結束營業。宅配送達的最後日為7月13日，店內取貨最後日則為7月14日，LINE的積分卡，也將於7月14日後終止服務。此外，為感謝顧客支持，即日起部份菜單也以開店時的價格供應。除了「No.1巴斯克起司蛋糕」、「肉桂捲」、「貓舌餅乾」之外，「布丁」為60元，「綠豆蔻捲」為70元。另外咖啡、咖啡牛奶、紅茶、鮮奶茶等4款飲品也享優惠，每杯70～90元不等。

摸摸桃子洋菓子提供有多款蛋糕。圖／擷取自摸摸桃子洋菓子 Gâteau de momochee 粉絲頁
摸摸桃子洋菓子提供有多款蛋糕。圖／擷取自摸摸桃子洋菓子 Gâteau de momochee 粉絲頁

甜點

延伸閱讀

全台最醜車站？中壢站熄燈前夕 他1理由喊「不公平」讚：CP值最高車站

搶攻暑假商機！台中新光三越推動漫及甜點名店快閃

大姑孩子偷吃她蛋糕 婆婆還找藉口包庇…人妻怨：還得重買一份

回憶殺！小時候泡澡都用這一罐 過來人笑：小孩子很愛

相關新聞

來自格蘭父子家族窖藏 全新高年份調和威士忌遠慕登場

享譽全球的百年威士忌家族格蘭父子（William Grant's & Sons）開啟珍藏60年的家族窖藏，以「遠慕（WI...

獨／人氣巴斯克蛋糕「摸摸桃子」熄燈！10款品項40元起

喜歡吃甜點的民眾，要好好把握機會！鄰近台北捷運雙連站的日式甜點店「摸摸桃子洋菓子」近日宣佈，由於人手不足，將於7月14日...

直火蒸餾典範 格蘭花格105系列16年全球限量發行

單一麥芽雪莉桶蘇格蘭威士忌格蘭花格（Glenfarclas），具有超過200年、傳承五代的家族製酒工藝，近年推出格蘭花格...

150周年太開心！PIAGET秀全新Extraleganza高級珠寶

為慶祝品牌盛重邁向150周年，瑞士高級珠寶與鐘表品牌伯爵（PIAGET）日前在巴黎舉辦了The Essence of E...

勞力士前進2024利曼24小時耐力賽 迎向百年榮光一刻

當台北時間6月15日的晚上10點，也是法國利曼的下午4點之時，2024年的「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of...

陸官建校百年 金酒推「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」

為慶祝黃埔建軍暨中華民國陸軍軍官學校建校100週年，金門酒廠近日特別推出「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」，見證黃埔精神，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。