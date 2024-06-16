直火蒸餾典範 格蘭花格105系列16年全球限量發行

單一麥芽雪莉桶蘇格蘭威士忌格蘭花格（Glenfarclas），具有超過200年、傳承五代的家族製酒工藝，近年推出格蘭花格105系列，陸續發行8年、10年等限量版本，備受威士忌行家喜愛。2024年格蘭花格特為威士忌老饕打造格蘭花格105系列16年限量版，以家族二百多年來傳承的直火蒸餾，鋪地式酒窖製酒工藝，淬鍊16年單一麥芽雪莉桶蘇格蘭威士忌，同時保留105系列最具代表的60度威士忌酒精濃度，即日起全球發行5,280瓶，台灣限量900瓶，建議售價5,080元。

格蘭花格105系列16年酒液呈現系列酒款經典的深棕色澤，入口迸發麥芽甜香，雪松與木質香氣交融，彷彿走入森林原始曠野中，淡雅的泥土與芬多精縈繞舌尖；口感則具備60度酒精濃度威士忌，飽滿兼具豐富紮實的力度，與香氣一同於味蕾華麗綻放，層次豐富而細膩，堪稱威士忌直火蒸餾的典範；最後的尾韻則是平衡甘甜、微厚、辛香三方餘味的極品。

創立於1836年的格蘭花格酒廠，是蘇格蘭現今少數仍由家族獨立經營的酒廠，歷經五代的傳承與堅持，堅持使用直火蒸餾，精選優質Oloroso雪莉桶，於鋪地室酒窖中長年熟成。在許多酒廠追求現代化的倉儲設備時，格蘭花格依然堅持鋪地式酒窖，讓酒液在最貼近風土的天然環境下雪莉桶存。追求極致的風味，講究的製酒工藝，創造橫跨近二世紀芳醇細緻的獨特風格，近5年更二度榮獲「蘇格蘭單一麥芽最佳酒廠」。