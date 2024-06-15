150周年太開心！PIAGET秀全新Extraleganza高級珠寶
為慶祝品牌盛重邁向150周年，瑞士高級珠寶與鐘表品牌伯爵（PIAGET）日前在巴黎舉辦了The Essence of Extraleganza高級珠寶晚宴，並邀請品牌形象大使Ella Richards、韓星李俊昊、泰星陳立波Apo、中國女演員童瑤，品牌好友好萊塢女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike）悉數出席，透過世界各地名人的多樣化風格珠寶穿戴，重新帶來享樂主義，以及1960、1970年代的自由與藝術風格。
伯爵品牌形象大使Ella Richards是活動上的風格聚焦，她全身共配戴了Magical Aurora 18K白金祖母綠鑽石項鍊、Magical Aurora 18K白金祖母綠鑽石耳環，以及新品的Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石戒指，其中Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石戒指便鑲嵌了3顆哥倫比亞產的圓形切割祖母綠，各自約0.98、0.7與0.57克拉，全身珠寶更上看近9,700萬。
另一位好萊塢女星Rosamund Pike同樣光芒四射，全身配戴了Extraleganza 18K玫瑰金藍寶石及彩色寶石的項鍊、戒指與耳環，全身珠寶總價近4990萬，尤其Extraleganza系列更是本次晚宴亮點，其中項鍊選用了綠碧璽、藍寶石、海水藍寶石、土耳其石、蛋白石，以漸層遊走於蔚藍和碧綠間的彩色寶石、半寶石，加上不對稱設計與華麗的垂墜感，展現宛如高級訂製服的華麗摩登。
男星部分，伯爵品牌形象大使李俊昊選擇了一身米色西裝、白色襯衫，不打領帶，但把Treasures系列18K白金紅寶石羽翼耳環當成領針、別在西裝領片上，別有一份飄逸、閃爍；同時李俊昊手上的Polo Emperador系列18K白金鏤空陀飛輪腕表更大有看點，白金表殼大量鑲嵌以紅寶石、鑽石，同時1270D超薄陀飛輪自動上鍊機芯不僅超薄、更有陀飛輪的華麗視覺，偏心的時間顯示更配戴以紅色的微形自動盤，一表上看4,040萬，展現紳士風格的豪奢品味。
去年9月才加入伯爵成為品牌形象大使的泰星陳立波Apo則手上也有一只千萬名表：Limelight Aura系列18K白金紅寶石鑽石珠寶腕表，全球僅一只、訂價5,750萬元，18K白金的表殼、表帶全鑲嵌，同時面盤更鑲嵌總重約6.36克拉的長形切割紅寶石，並搭配超薄430P手上鍊機芯。加上Apo的黑西裝、小鬍子，頗有幾分南洋紳士的氛圍。也透過兩位形象大使的穿戴示範，讓人看見珠寶的無分性別，自信、體面，就是駕馭閃耀珠寶的最佳姿態。
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