勞力士前進2024利曼24小時耐力賽 迎向百年榮光一刻
當台北時間6月15日的晚上10點，也是法國利曼的下午4點之時，2024年的「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）即將展開，合計62輛賽車、186位賽車好手將投入此場賽事，身為獨家主要合作夥伴也是大會指定時計的勞力士（ROLEX）亦將共襄盛舉，為利曼24小時耐力賽的100周年紀，共同迎向紀念性一刻。
本屆「利曼24小時耐力賽」將在法國近郊利曼薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）舉行，包含Alpine、BMW、藍寶堅尼以及衛冕冠軍法拉利等車隊都將參與賽事，而勞力士代言人詹森巴頓（Jenson Button）、也是2009年F1一級方程式賽車年度賽車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers’ World Champion）則將代表Hertz Team JOTA車隊，於賽道上展開激烈的競爭攻防。
賽前Jenson Button便對賽事展現出高度信心，表示有望站上頒獎台，同時他並分析時間之於賽事成敗的關鍵，「...無論是留心圈速與倒數，還是為下一次換手做準備，車手必須時刻關注時間。勞力士與利曼24小時耐力賽的緊密連繫，可謂合情合理。這項賽事對我來說非常特別，它不僅是享譽盛名的頂級賽車盛典，更與勞力士精神契合。」
當主賽事展開前，MissionH24這項在2018年被提出的倡議計畫、確實在預定的2024年實現：為觀眾帶來H2組別的氫動力原型車的發表，亦是該款原型車的全球首度亮相，以呼應大會主辦方、利曼賽事所追求的零排放目標。
而在賽事長達24小時的征戰後，獲勝車手將一如傳統獲得一只勞力士的Daytona計時腕表Le Mans 2024紀念版：黑色陶瓷字圈、黑色面盤、精鋼表殼的表款，並將在後底蓋刻有24 Le Mans以及WINNER 2024字樣，而黑白分明的視覺、更讓人聯想到賽車標示旗幟的黑白格紋，見證了熱情、速度與勝利的桂冠榮耀。
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