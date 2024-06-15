勞力士前進2024利曼24小時耐力賽 迎向百年榮光一刻

當台北時間6月15日的晚上10點，也是法國利曼的下午4點之時，2024年的「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）即將展開，合計62輛賽車、186位賽車好手將投入此場賽事，身為獨家主要合作夥伴也是大會指定時計的勞力士（ROLEX）亦將共襄盛舉，為利曼24小時耐力賽的100周年紀，共同迎向紀念性一刻。

本屆「利曼24小時耐力賽」將在法國近郊利曼薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）舉行，包含Alpine、BMW、藍寶堅尼以及衛冕冠軍法拉利等車隊都將參與賽事，而勞力士代言人詹森巴頓（Jenson Button）、也是2009年F1一級方程式賽車年度賽車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers’ World Champion）則將代表Hertz Team JOTA車隊，於賽道上展開激烈的競爭攻防。

賽前Jenson Button便對賽事展現出高度信心，表示有望站上頒獎台，同時他並分析時間之於賽事成敗的關鍵，「...無論是留心圈速與倒數，還是為下一次換手做準備，車手必須時刻關注時間。勞力士與利曼24小時耐力賽的緊密連繫，可謂合情合理。這項賽事對我來說非常特別，它不僅是享譽盛名的頂級賽車盛典，更與勞力士精神契合。」

當主賽事展開前，MissionH24這項在2018年被提出的倡議計畫、確實在預定的2024年實現：為觀眾帶來H2組別的氫動力原型車的發表，亦是該款原型車的全球首度亮相，以呼應大會主辦方、利曼賽事所追求的零排放目標。