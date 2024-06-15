陸官建校百年 金酒推「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」

為慶祝黃埔建軍暨中華民國陸軍軍官學校建校100週年，金門酒廠近日特別推出「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」，見證黃埔精神，強調嚴選窖藏1年以上特優級金門高粱酒，調合優質陳年老酒，藉此表彰陸軍官校百年來培育良將，保家衛國，不僅是對黃埔精神的崇高致敬，也是對百年軍校榮耀的禮讚。

金門酒廠表示，「黃埔100」紀念酒採用金門高粱酒經典瓶型，烤以低調沉穩墨綠色，象徵遇事鎮定自若，以不變應萬變，且能融入所有環境場合，呼應黃埔陸軍「犧牲、團結、負責」高貴精神。酒標設計以雙金龍環伺金色勳章，璀璨耀眼，高風亮節，凸顯自國父孫中山民國13年建軍組校至今，百年來共培育優秀軍官28萬餘人；對日抗戰期間大小戰役中，壯烈犧牲15萬人無一降敵的風骨。

此外，瓶身背標設計，採首任校長蔣中正親撰校訓「親愛精誠」，以及陸軍軍官建校百年歷史沿革，嘉勉黃埔子弟承先啟後，繼往開來，懷抱頂天立地的豪情，蓄養正大光明的胸懷。

金酒公司指出，除了在酒標設計上獨具巧思，該公司更匠心勾調成就上好酒品，由酒廠首席品酒師領銜，組成專案勾調團隊，嚴選窖藏一年以上特優級金門高粱酒，調合優質陳年老酒，酒質觀其色清澈透明，輕搖酒杯時，酒體紮實黏稠度高，杯壁攀附而下的淚腳細長，酒液掛杯凝珠。

據了解，這款酒聞其香奔放優雅細緻，上層輕盈高粱飯香與蜜甜花香，中層酯香突出；恰似黑蜜餞、紅葡萄、哈密瓜等熟瓜果甜感與後段清雅陳香複合香氣，堆疊出多元層次的濃郁酒香。品其味入口綿甜，清甜陳味與酸爽果味交織，醇順甘美，具有生津回甘，尾韻陳香與熟果香風味繚繞，飽滿圓潤，香與味協調性高，品飲後回味悠長，一如黃埔精神，百年傲骨蕩氣迴腸。

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