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星宇航空聯名SNOOPY航班今啟航 即日起全航線都搭得到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
搭乘PEANUTS聯名主題航班的旅客，從報到櫃檯開始，即有SNOOPY相伴。圖／星宇航空提供
搭乘PEANUTS聯名主題航班的旅客，從報到櫃檯開始，即有SNOOPY相伴。圖／星宇航空提供

星宇航空與PEANUTS聯名主題航班今啟航，包括登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯等機上服務用品，都可以見到SNOOPY蹤跡。星宇航空今於第一航廈報到櫃台也邀請SNOOPY及查理布朗人偶與旅客共襄盛舉，並挑選JX802台北-東京航班為首航班機，即日起至10月31日止全航線（不含洛杉磯、西雅圖）提供SNOOPY聯名主題服務用品。

星宇航空表示，搭乘PEANUTS聯名主題航班的旅客，從報到櫃檯開始，即有SNOOPY相伴，包括印上角色們在認真作畫的登機證、行李牌；走進機艙內豪華經濟艙及經濟艙的耳機包裝袋；用餐時主題紙杯、餐巾紙、米果包裝，以及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。

另外，星宇航空指出，針對小朋友除了提供印有SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒、特製SNOOPY圖案的紅絲絨蛋糕，機上兒童玩具還提供SNOOPY主題貼紙簿。

星宇航空也說，此次SNOOPY主題聯名除了推出系列機上服務用品外，也將於7月起於機上免稅商品及星宇小舖陸續推出周邊商品，包括PEANUTS X STARLUX 聯名款LOQI 春捲包二入組 、CASETiFY PowerThru MagSafe 行動電源、飛行飄帶三入組以及旅行貼紙組等，機上免稅品享預購2件88折、3件8折優惠。

PEANUTS聯名主題航班提供主題紙杯、餐巾紙，及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。圖／星宇航空提供
PEANUTS聯名主題航班提供主題紙杯、餐巾紙，及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS聯名主題航班今啟航。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS聯名主題航班今啟航。圖／星宇航空提供
星宇航空今於第一航廈報到櫃台也邀請SNOOPY及查理布朗人偶與旅客共襄盛舉。圖／星宇航空提供
星宇航空今於第一航廈報到櫃台也邀請SNOOPY及查理布朗人偶與旅客共襄盛舉。圖／星宇航空提供

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