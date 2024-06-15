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乳酪Ｘ茶新跨界！唐寧茶佐懷石料理、冉冉茶事搭乳香

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
唐寧茶TWININGS與鈺善閣雙品牌合作的套餐，以時節蔬菜及菇類為主。圖/唐寧茶提供
唐寧茶TWININGS與鈺善閣雙品牌合作的套餐，以時節蔬菜及菇類為主。圖/唐寧茶提供

「跨界」已非新鮮事，茶與餐的配搭更是久遠流傳。英國皇室御用唐寧茶再度跨界新餐飲，此次與亞洲素食懷石料理「鈺善閣」攜手；慢慢弄則與冉冉茶事首次合作，探索「奶茶」以外、茶湯跟奶香的各種新搭配。

唐寧茶TWININGS與鈺善閣雙品牌合作的套餐，以時節蔬菜及菇類為主，主廚團隊巧妙將唐寧茶融入三道菜色中，淋漓盡致地演繹素食精緻文化。其中，鈺善閣以獨創藝術冷盤「花漾」最吸睛，採用時蔬、磯雪昆布，並以玫瑰醋凍為基底，主廚在醋凍中將唐寧鉑金胭脂莓果茶與蘋果玫瑰花醋調和，酸甜的滋味帶來味蕾驚喜。

「露蓮」則使用泥狀皇帝豆過篩，內藏鳳眼果菇菌，淋上以蔬菜及唐寧鉑金薄菏圓舞曲茶熬製的湯汁，從嗅覺與味覺同時感受在地食材的美好，並讓茶香與蔬菜口感在口齒間一次滿足。主菜「夏茗」嚴選上等的猴頭菇泡入秘製醬汁，小火慢煎，在擺盤上搭配黑胡椒醬汁及蔬果點綴，展現繽紛多彩。

各式美饌接連上桌，加購熱茶飲選用的是唐寧鉑金晨光草原甘菊花茶，甘菊自然香甜的氣味，彷彿倘佯盛滿曙光的草原，為美饌畫下句點。聯名套餐自即起至8月31日，每人2,998+10%，電話：02-2394-5155(台北店) 、07-522-7850(高雄店)。

「Man Mano 慢慢弄·乳酪坊」創辦人乳酪師Isabella陳淑惠，與首創Tea Dining 的高端茶品牌「冉冉茶事 ZEN ZEN THÉ」主理人茶職人藍大誠，皆是台灣米其林星級餐廳指定合作的餐飲職人。兩人對食材的「純淨風味」具備同樣熱情與執著，此次難得跨界，期能推出市場少見的乳酪與茶湯pairing活動，探索手搖飲店「奶茶」以外，茶和乳的新組合。

藍大誠指出，此次選出8款起司與不同類型的茶搭配，構建層層堆疊的品味體驗。最初用清爽的瑞可塔乳酪搭配煎茶，隨後到中度烘焙的茶葉，最終以越來越重烘焙且具有獨特煙燻風味的茶款作結尾。這種搭配方式猶如一場和諧的合奏，從清爽的高音到濃郁的低音，每一層次的風味變化都讓人感受如同音樂演奏般的豐富表現。

體驗時間與地點分別為：台北場6月29日、台北慢慢弄、每人2,500元。台中場

7月5日、台中識茶風味學院、每人2,500元。可至「慢慢弄」官網報名。

唐寧茶TWININGS與鈺善閣雙品牌合作的套餐，盡享五感體驗。圖/唐寧茶提供
唐寧茶TWININGS與鈺善閣雙品牌合作的套餐，盡享五感體驗。圖/唐寧茶提供
慢慢弄創辦人Isabella陳淑惠，與首創Tea Dining的高端茶品牌冉冉茶事主理人茶職人藍大誠，首次跨界合作pairing。圖/冉冉茶事提供
慢慢弄創辦人Isabella陳淑惠，與首創Tea Dining的高端茶品牌冉冉茶事主理人茶職人藍大誠，首次跨界合作pairing。圖/冉冉茶事提供
陳淑惠（圖右）與藍大誠首次跨界合作推出市場少見的乳酪與茶。圖/冉冉茶事提供
陳淑惠（圖右）與藍大誠首次跨界合作推出市場少見的乳酪與茶。圖/冉冉茶事提供

素食 食材

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